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Коламбус Блю Джекетс - Нэшвилл Предаторз 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
18.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Коламбус Блю Джекетс
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 3Нэшвилл Предаторз
31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 БНэшвилл Предаторз
01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 0Коламбус Блю Джекетс
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Нэшвилл Предаторз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1Коламбус Блю Джекетс
27.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Коламбус Блю Джекетс
21.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Нэшвилл Предаторз
19.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 0Нэшвилл Предаторз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Коламбус Блю Джекетс
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 3
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Коламбус Блю Джекетс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4 ОТ
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6490
2 Бостон Брюинз6589
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6280
5 Торонто Мэйпл Лифс6380
6 Филадельфия Флайерз6474
7 Детройт Ред Уингз6272
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6270
10 Вашингтон Кэпиталз6167
11 Нью-Джерси Дэвилз6366
12 Питтсбург Пингвинз6164
13 Баффало Сэйбрз6463
14 Монреаль Канадиенс6358
15 Оттава Сенаторз6154
16 Коламбус Блю Джекетс6354
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6589
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6178
6 Лос-Анджелес Кингз6275
7 Нэшвилл Предаторз6475
8 Вегас Голден Найтс6373
9 Калгари Флэймз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Сент-Луис Блюз6367
12 Миннесота Уайлд6366
13 Аризона Койотс6355
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6237
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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