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Бостон Брюинз - Питтсбург Пингвинз 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
09 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 09 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
США Майк Салливан
История личных встреч
05.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 6Питтсбург Пингвинз
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4Бостон Брюинз
02.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1Питтсбург Пингвинз
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 6 ОТБостон Брюинз
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0Бостон Брюинз
16.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1Питтсбург Пингвинз
09.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 4Питтсбург Пингвинз
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 3Бостон Брюинз
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 0Бостон Брюинз
03.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз7 : 5Питтсбург Пингвинз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТ
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Бостон Брюинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Бостон Брюинз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 6
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Питтсбург Пингвинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Питтсбург Пингвинз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Питтсбург Пингвинз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6490
2 Бостон Брюинз6589
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6280
5 Торонто Мэйпл Лифс6380
6 Филадельфия Флайерз6474
7 Детройт Ред Уингз6272
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6270
10 Вашингтон Кэпиталз6167
11 Нью-Джерси Дэвилз6366
12 Питтсбург Пингвинз6164
13 Баффало Сэйбрз6463
14 Монреаль Канадиенс6358
15 Оттава Сенаторз6154
16 Коламбус Блю Джекетс6354
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6589
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6178
6 Лос-Анджелес Кингз6275
7 Нэшвилл Предаторз6475
8 Вегас Голден Найтс6373
9 Калгари Флэймз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Сент-Луис Блюз6367
12 Миннесота Уайлд6366
13 Аризона Койотс6355
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6237
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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