Бостон Брюинз - Питтсбург Пингвинз 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
09 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 09 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Майк Салливан
История личных встреч
|05.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|22.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|16.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|09.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|03.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|64
|90
|2
|Бостон Брюинз
|65
|89
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|62
|80
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|80
|6
|Филадельфия Флайерз
|64
|74
|7
|Детройт Ред Уингз
|62
|72
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|70
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|61
|67
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|63
|66
|12
|Питтсбург Пингвинз
|61
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|64
|63
|14
|Монреаль Канадиенс
|63
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|61
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|63
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|65
|89
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|64
|83
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|61
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|62
|75
|7
|Нэшвилл Предаторз
|64
|75
|8
|Вегас Голден Найтс
|63
|73
|9
|Калгари Флэймз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Сент-Луис Блюз
|63
|67
|12
|Миннесота Уайлд
|63
|66
|13
|Аризона Койотс
|63
|55
|14
|Анахайм Дакс
|62
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|62
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37