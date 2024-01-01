Локомотив М - Сочи 10 Марта прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
10 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Сочи, которое состоится 10 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|29.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 2
|25.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|2 : 1
|07.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 3
|14.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 0
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|4 : 1
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|16.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 0
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|23.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 0
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|20
|40
|2
|Краснодар
|20
|39
|3
|Динамо М
|20
|38
|4
|ЦСКА
|20
|32
|5
|Спартак М
|19
|31
|6
|Локомотив М
|19
|31
|7
|Рубин
|20
|29
|8
|Крылья Советов
|20
|29
|9
|Пари Нижний Новгород
|20
|28
|10
|Ростов
|20
|27
|11
|Факел
|19
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Урал
|20
|19
|14
|Оренбург
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Балтика
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|19
|12