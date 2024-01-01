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Локомотив М - Сочи 10 Марта прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
10 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Локомотив М
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Сочи, которое состоится 10 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Сочи0 : 1Локомотив М
08.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Локомотив М3 : 0Сочи
29.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи0 : 2Локомотив М
08.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Сочи4 : 0Локомотив М
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Сочи2 : 2Локомотив М
25.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Локомотив М2 : 1Сочи
07.04.2021 Кубок России 1/4 финала Сочи1 : 3Локомотив М
14.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Локомотив М3 : 1Сочи
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Сочи2 : 1Локомотив М
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Локомотив М0 : 0Сочи
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Локомотив М4 : 1
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Локомотив М
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив М3 : 1
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив М3 : 0
16.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив М2 : 0
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 1 : 0Сочи
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Сочи
23.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 0Сочи
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Сочи2 : 1
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Сочи2 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2040
2 Краснодар2039
3 Динамо М2038
4 ЦСКА2032
5 Спартак М1931
6 Локомотив М1931
7 Рубин2029
8 Крылья Советов2029
9 Пари Нижний Новгород2028
10 Ростов2027
11 Факел1922
12 Ахмат2020
13 Урал2019
14 Оренбург1916
15
Зона вылета
Балтика1914
16
Зона вылета
Сочи1912

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