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Кубань - Арсенал 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
10 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Кубань
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Арсенал, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Арсенал3 : 1Кубань
08.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Арсенал1 : 2Кубань
19.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Кубань2 : 1Арсенал
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Кубань0 : 2
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 3Кубань
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Кубань1 : 1
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 3 : 0Кубань
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 0 : 1Кубань
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Арсенал2 : 0
10.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Арсенал
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Арсенал2 : 0
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 2Арсенал
13.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 0 : 3Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Акрон2238
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2138
4
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2137
5 Тюмень2135
6 Родина2234
7 Алания2132
8 Нефтехимик2230
9 Енисей2227
10 Торпедо М2127
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2125
14 Ленинградец2124
15 Сокол2123
16
Зона вылета
Кубань2120
17
Зона вылета
Волгарь2220
18
Зона вылета
Черноморец2118

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