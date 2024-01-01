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Миннесота Уайлд - Аризона Койотс 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
13 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Том Хмелевски (Колорадо-Спрингс, Канада)
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Аризона Койотс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Аризона Койотс
Глендейл
29 Канада вр Марк-Андре Флёри
32 Швеция вр Филип Густавссон
5 Канада зщ Джейкоб Миддлтон
7 США зщ Брок Фэйбер
24 США зщ Зак Богосян
25 Швеция зщ Юнас Бродин
47 Канада зщ Деклан Чисхольм
4 США зщ Джон Меррилл
90 Швеция нп Маркус Юханссон
12 США нп Мэтт Болди
14 Швеция нп Йоэль Эрикссон Эк
97 Россия нп Кирилл Капризов
38 США нп Райан Хартман
23 Австрия нп Марко Росси
36 Норвегия нп Матс Цуккарелло
89 Канада нп Фредерик Годро
17 Канада нп Маркус Фолиньо
10 США нп Винни Леттьери
27 Канада нп Джейк Луккини
15 Канада нп Мэйсон Шоу
70 Чехия вр Карел Веймелка
39 Канада вр Коннор Ингрэм
50 Канада зщ Шон Дурзи
90 Швейцария зщ Янис Мозер
5 США зщ Майкл Кесселринг
4 Финляндия зщ Юусо Вялимяки
3 Канада зщ Джош Браун
77 Швеция зщ Виктор Сёдерстрём
8 США нп Ник Шмальц
15 Канада нп Александр Керфут
9 США нп Клейтон Келлер
67 Канада нп Лоусон Круз
17 США нп Ник Бьюгстад
63 Финляндия нп Матиас Маччелли
11 Канада нп Дилан Гюнтер
92 США нп Логан Кули
38 Канада нп Лиам О'Брайен
22 Канада нп Джек Макбэйн
53 Канада нп Майкл Карконе
43 США John Leonard
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Миннесота Уайлд
15.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 3Миннесота Уайлд
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 6Аризона Койотс
13.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4 ОТМиннесота Уайлд
07.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2Миннесота Уайлд
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1Аризона Койотс
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3Аризона Койотс
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 5Аризона Койотс
01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Аризона Койотс
11.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Миннесота Уайлд
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТ
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТМиннесота Уайлд
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Миннесота Уайлд
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Миннесота Уайлд
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Аризона Койотс
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 0
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Миннесота Уайлд
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Аризона Койотс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6592
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6488
4 Каролина Харрикейнз6484
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
7 Филадельфия Флайерз6574
8 Детройт Ред Уингз6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6472
10 Вашингтон Кэпиталз6369
11 Нью-Джерси Дэвилз6566
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6364
14 Монреаль Канадиенс6458
15 Оттава Сенаторз6254
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6689
3 Виннипег Джетс6487
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6477
8 Вегас Голден Найтс6475
9 Сент-Луис Блюз6569
10 Миннесота Уайлд6569
11 Сиэтл Кракен6367
12 Калгари Флэймз6467
13 Аризона Койотс6557
14 Анахайм Дакс6449
15 Сан-Хосе Шаркс6339
16 Чикаго Блэкхоукс6539

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