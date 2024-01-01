Миннесота Уайлд - Аризона Койотс 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
13 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Том Хмелевски (Колорадо-Спрингс, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Аризона Койотс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Аризона Койотс
Глендейл
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|32
|вр
|Филип Густавссон
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
|24
|зщ
|Зак Богосян
|25
|зщ
|Юнас Бродин
|47
|зщ
|Деклан Чисхольм
|4
|зщ
|Джон Меррилл
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|12
|нп
|Мэтт Болди
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
|97
|нп
|Кирилл Капризов
|38
|нп
|Райан Хартман
|23
|нп
|Марко Росси
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
|89
|нп
|Фредерик Годро
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
|10
|нп
|Винни Леттьери
|27
|нп
|Джейк Луккини
|15
|нп
|Мэйсон Шоу
|70
|вр
|Карел Веймелка
|39
|вр
|Коннор Ингрэм
|50
|зщ
|Шон Дурзи
|90
|зщ
|Янис Мозер
|5
|зщ
|Майкл Кесселринг
|4
|зщ
|Юусо Вялимяки
|3
|зщ
|Джош Браун
|77
|зщ
|Виктор Сёдерстрём
|8
|нп
|Ник Шмальц
|15
|нп
|Александр Керфут
|9
|нп
|Клейтон Келлер
|67
|нп
|Лоусон Круз
|17
|нп
|Ник Бьюгстад
|63
|нп
|Матиас Маччелли
|11
|нп
|Дилан Гюнтер
|92
|нп
|Логан Кули
|38
|нп
|Лиам О'Брайен
|22
|нп
|Джек Макбэйн
|53
|нп
|Майкл Карконе
|43
|John Leonard
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Андре Туриньи
История личных встреч
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|14.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|13.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|07.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|27.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|01.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|88
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Калгари Флэймз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39