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Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
13 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Сиэтл Кракен
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
01.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 0Вегас Голден Найтс
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Сиэтл Кракен
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 3Вегас Голден Найтс
12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Сиэтл Кракен
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 4Сиэтл Кракен
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Вегас Голден Найтс
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Вегас Голден Найтс
31.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3Вегас Голден Найтс
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Сиэтл Кракен
13.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3Сиэтл Кракен
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Сиэтл Кракен
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сиэтл Кракен
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 0
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 3
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Вегас Голден Найтс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Вегас Голден Найтс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Вегас Голден Найтс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6592
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6488
4 Каролина Харрикейнз6484
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
7 Филадельфия Флайерз6574
8 Детройт Ред Уингз6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6472
10 Вашингтон Кэпиталз6369
11 Нью-Джерси Дэвилз6566
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6364
14 Монреаль Канадиенс6458
15 Оттава Сенаторз6254
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6689
3 Виннипег Джетс6487
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6477
8 Вегас Голден Найтс6475
9 Сент-Луис Блюз6569
10 Миннесота Уайлд6569
11 Сиэтл Кракен6367
12 Калгари Флэймз6467
13 Аризона Койотс6557
14 Анахайм Дакс6449
15 Сан-Хосе Шаркс6339
16 Чикаго Блэкхоукс6539

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