Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
13 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|31.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|88
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Калгари Флэймз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39