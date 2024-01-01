Филадельфия Флайерз - Торонто Мэйпл Лифс 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
15 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
1-й период, 7'
0 : 1
0'
20'
40'
60'
- 02:010:1Тайлер Бертуцци
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|32
|вр
|Феликс Сандстрём
|5
|зщ
|Егор Замула
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|23
|зщ
|Ронни Аттард
|18
|зщ
|Марк Стаал
|77
|зщ
|Эрик Джонсон
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|21
|нп
|Скотт Лотон
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|48
|нп
|Морган Фрост
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|10
|нп
|Бобби Бринк
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|15
|нп
|Денис Гурьянов
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|25
|нп
|Райан Пилинг
|27
|нп
|Ноа Кейтс
|35
|вр
|Илья Самсонов
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|44
|зщ
|Морган Райлли
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|20
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|91
|нп
|Джон Таварес
|11
|нп
|Макс Доми
|74
|нп
|Бобби Макманн
|64
|нп
|Давид Кемпф
|23
|нп
|Мэтт Нис
|75
|нп
|Райан Ривз
|24
|нп
|Коннор Дьюар
|29
|нп
|Понтус Хольмберг
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Шелдон Киф
История личных встреч
|16.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|09.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|11.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|04.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|03.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39