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Филадельфия Флайерз - Торонто Мэйпл Лифс 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
15 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Филадельфия Флайерз
1-й период, 7'
0 : 1
Торонто Мэйпл Лифс

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 02:01
      0:1
      Тайлер Бертуцци
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Филадельфия Флайерз
    Филадельфия
    Торонто Мэйпл Лифс
    Торонто
    33ШвецияврСамуэль Эрссон
    32ШвецияврФеликс Сандстрём
    5РоссиязщЕгор Замула
    6КанадазщТрэвис Санхайм
    8СШАзщКэм Йорк
    23СШАзщРонни Аттард
    18КанадазщМарк Стаал
    77СШАзщЭрик Джонсон
    11КанаданпТрэвис Конечны
    21КанаданпСкотт Лотон
    74КанаданпОуэн Типпетт
    71КанаданпТайсон Фёрстер
    48КанаданпМорган Фрост
    86СШАнпДжоэль Фараби
    10СШАнпБобби Бринк
    14КанаданпШон Кутюрье
    15РоссиянпДенис Гурьянов
    19СШАнпГарнет Хэтэуэй
    25СШАнпРайан Пилинг
    27СШАнпНоа Кейтс
    35РоссияврИлья Самсонов
    60СШАврДжозеф Уолл
    22СШАзщДжейк Маккейб
    78КанадазщТи Джей Броди
    46РоссиязщИлья Любушкин
    44КанадазщМорган Райлли
    37ШвециязщТимоти Лильегрен
    20КанадазщДжоэль Эдмундсон
    19ШвециянпКалле Йернкрок
    34СШАнпОстон Мэттьюс
    59КанаданпТайлер Бертуцци
    88ШвециянпВильям Нюландер
    91КанаданпДжон Таварес
    11КанаданпМакс Доми
    74КанаданпБобби Макманн
    64ЧехиянпДавид Кемпф
    23СШАнпМэтт Нис
    75КанаданпРайан Ривз
    24КанаданпКоннор Дьюар
    29ШвециянпПонтус Хольмберг
    Главные тренеры
    СШАДжон Торторелла
    КанадаШелдон Киф
    История личных встреч
    16.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
    09.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 6Торонто Мэйпл Лифс
    22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3Филадельфия Флайерз
    03.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Филадельфия Флайерз
    20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Филадельфия Флайерз
    03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
    11.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
    04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 1Торонто Мэйпл Лифс
    10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 БФиладельфия Флайерз
    03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 БТоронто Мэйпл Лифс
    13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0Филадельфия Флайерз
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Филадельфия Флайерз
    05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 Б
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Торонто Мэйпл Лифс
    07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1 ОТ
    05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 Б
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Флорида Пантерз6694
    2 Бостон Брюинз6791
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
    4 Каролина Харрикейнз6584
    5 Торонто Мэйпл Лифс6482
    6 Филадельфия Флайерз6676
    7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
    8 Нью-Йорк Айлендерс6472
    9 Детройт Ред Уингз6572
    10 Вашингтон Кэпиталз6469
    11 Баффало Сэйбрз6667
    12 Нью-Джерси Дэвилз6566
    13 Питтсбург Пингвинз6465
    14 Монреаль Канадиенс6560
    15 Оттава Сенаторз6356
    16 Коламбус Блю Джекетс6554
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6792
    2 Колорадо Эвеланш6789
    3 Даллас Старз6789
    4 Виннипег Джетс6587
    5 Эдмонтон Ойлерз6483
    6 Нэшвилл Предаторз6780
    7 Лос-Анджелес Кингз6577
    8 Вегас Голден Найтс6577
    9 Сент-Луис Блюз6671
    10 Миннесота Уайлд6671
    11 Сиэтл Кракен6468
    12 Калгари Флэймз6567
    13 Аризона Койотс6657
    14 Анахайм Дакс6549
    15 Чикаго Блэкхоукс6641
    16 Сан-Хосе Шаркс6439

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