Эдмонтон Ойлерз - Монреаль Канадиенс 20 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
20 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 20 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|14.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|13.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|22.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|69
|95
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|68
|94
|3
|Флорида Пантерз
|68
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|68
|90
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|66
|85
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|67
|78
|7
|Филадельфия Флайерз
|68
|76
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|67
|75
|9
|Детройт Ред Уингз
|68
|74
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|67
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|69
|71
|12
|Питтсбург Пингвинз
|67
|69
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|68
|68
|14
|Монреаль Канадиенс
|67
|61
|15
|Оттава Сенаторз
|66
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|68
|57
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|68
|92
|2
|Виннипег Джетс
|67
|91
|3
|Колорадо Эвеланш
|68
|91
|4
|Даллас Старз
|69
|91
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|84
|6
|Нэшвилл Предаторз
|68
|82
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|67
|79
|8
|Вегас Голден Найтс
|67
|79
|9
|Сент-Луис Блюз
|68
|75
|10
|Миннесота Уайлд
|68
|74
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|68
|61
|14
|Анахайм Дакс
|68
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|68
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|67
|39