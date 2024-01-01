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Эдмонтон Ойлерз - Монреаль Канадиенс 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
20 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 20 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс6 : 2Эдмонтон Ойлерз
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 3Монреаль Канадиенс
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Монреаль Канадиенс
30.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 7Эдмонтон Ойлерз
13.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
11.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
22.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4Монреаль Канадиенс
20.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Монреаль Канадиенс
06.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТ
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 2
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Эдмонтон Ойлерз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БЭдмонтон Ойлерз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Эдмонтон Ойлерз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Монреаль Канадиенс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2 ОТ
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 0
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Монреаль Канадиенс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Вашингтон Кэпиталз6775
9 Детройт Ред Уингз6874
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Баффало Сэйбрз6971
12 Питтсбург Пингвинз6769
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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