23:48 ()
Свернуть список

Греция - Казахстан 21 Марта прямая трансляция

21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь C. 1/2 финала
Греция
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Казахстан, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь C. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Казахстан
Главные тренеры
УругвайГуставо Пойет
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 10-й турГреция2 : 2
17.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГреция2 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й турГреция0 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й тур0 : 2Греция
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й турГреция5 : 0
14.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиКазахстан2 : 0
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур2 : 1Казахстан
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турКазахстан3 : 1
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур1 : 2Казахстан
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й тур3 : 1Казахстан
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
До старта финальной стадии чемпионата Европы осталось примерно три месяца. Но пока известен только 21 участник из 24. Ещё три сборные получат путёвки в Германию по итогам стыковых матчей, которые пройдут в марте.Рассказываем, кто с кем встретится и кого считают фаворитом Казахстан и Грузия — в двух шагах от истории. Всё о мини-турнире за выход на Евро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча к Евро-2024: Греция — Казахстан. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
Польша
Эстония
21.03
Уэльс
Финляндия
21.03
Путь B. 1/2 финала
Израиль
Исландия
21.03
Босния и Герцеговина
Украина
21.03
Путь C. 1/2 финала
Грузия
Люксембург
21.03
Греция
Казахстан
21.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close