Греция - Казахстан 21 Марта прямая трансляция
21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь C. 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Казахстан, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь C. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Казахстан
Главные тренеры
|Густаво Пойет
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|2 : 2
|17.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|14.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|3 : 1
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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До старта финальной стадии чемпионата Европы осталось примерно три месяца. Но пока известен только 21 участник из 24. Ещё три сборные получат путёвки в Германию по итогам стыковых матчей, которые пройдут в марте.Рассказываем, кто с кем встретится и кого считают фаворитом Казахстан и Грузия — в двух шагах от истории. Всё о мини-турнире за выход на Евро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча к Евро-2024: Греция — Казахстан. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
| Польша
Эстония
|21.03
| Уэльс
Финляндия
|21.03
Путь B. 1/2 финала
| Израиль
Исландия
|21.03
| Босния и Герцеговина
Украина
|21.03
Путь C. 1/2 финала
| Грузия
Люксембург
|21.03
| Греция
Казахстан
|21.03