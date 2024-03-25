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Кипр - Сербия 25 Марта прямая трансляция

25 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Кипр
Сербия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Сербия, которое состоится 25 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кипр
Сербия
Главные тренеры
СербияДраган Стойкович
История личных встреч
25.05.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Сербия2 : 1Кипр
06.02.2013Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2013Кипр1 : 3Сербия
29.02.2012Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2012Кипр0 : 0Сербия
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиКипр1 : 1
19.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКипр1 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й турКипр1 : 3
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й тур4 : 0Кипр
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й турКипр0 : 4
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 0Сербия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й турСербия2 : 2
15.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Сербия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й турСербия3 : 1
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й тур2 : 1Сербия

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