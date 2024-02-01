Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
26 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 26 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Вегас Голден Найтс
Парадайс
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|47
|зщ
|Тори Крюг
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|48
|зщ
|Скотт Перунович
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|51
|зщ
|Мэттью Кессел
|4
|зщ
|Ник Ледди
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|20
|нп
|Брэндон Саад
|26
|нп
|Натан Уокер
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|12
|нп
|Кевин Хейз
|42
|нп
|Каспери Капанен
|89
|нп
|Павел Бучневич
|25
|нп
|Джордан Кайру
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|18
|нп
|Роберт Томас
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|36
|вр
|Логан Томпсон
|30
|вр
|Иржи Патера
|3
|зщ
|Брейден Макнэбб
|2
|зщ
|Зак Уайтклауд
|17
|зщ
|Бен Хаттон
|27
|зщ
|Ши Теодор
|14
|зщ
|Николас Хаг
|15
|зщ
|Ноа Ханифин
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|28
|нп
|Уильям Каррье
|21
|нп
|Бретт Хауден
|55
|нп
|Киган Колесар
|16
|нп
|Павел Дорофеев
|71
|нп
|Вильям Карлссон
|39
|нп
|Энтони Манта
|10
|нп
|Николя Руа
|81
|нп
|Джонатан Маршессо
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
|9
|нп
|Джек Айкел
|22
|нп
|Майкл Амадио
Главные тренеры
|Дрю Баннистер (и.о.)
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|13.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|71
|98
|2
|Флорида Пантерз
|71
|97
|3
|Каролина Харрикейнз
|72
|97
|4
|Бостон Брюинз
|72
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|70
|89
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|71
|85
|7
|Филадельфия Флайерз
|72
|81
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|70
|79
|9
|Детройт Ред Уингз
|71
|78
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|71
|75
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|72
|74
|12
|Баффало Сэйбрз
|72
|73
|13
|Питтсбург Пингвинз
|70
|70
|14
|Оттава Сенаторз
|70
|64
|15
|Монреаль Канадиенс
|70
|64
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|71
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|71
|98
|2
|Колорадо Эвеланш
|71
|97
|3
|Даллас Старз
|72
|97
|4
|Виннипег Джетс
|71
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|69
|88
|6
|Нэшвилл Предаторз
|71
|88
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|70
|85
|8
|Вегас Голден Найтс
|70
|83
|9
|Сент-Луис Блюз
|71
|79
|10
|Миннесота Уайлд
|71
|77
|11
|Калгари Флэймз
|70
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|70
|69
|13
|Аризона Койотс
|71
|63
|14
|Анахайм Дакс
|71
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|71
|45
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|70
|40