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Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
26 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 26 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Вегас Голден Найтс
Парадайс
30 Канада вр Джоэль Хофер
50 Канада вр Джордан Биннингтон
47 США зщ Тори Крюг
6 Канада зщ Марко Сканделла
48 США зщ Скотт Перунович
72 США зщ Джастин Фолк
51 США зщ Мэттью Кессел
4 США зщ Ник Ледди
55 Канада зщ Колтон Парэйко
20 США нп Брэндон Саад
26 Австралия нп Натан Уокер
70 Швеция нп Оскар Сундквист
13 Россия нп Алексей Торопченко
12 США нп Кевин Хейз
42 Финляндия нп Каспери Капанен
89 Россия нп Павел Бучневич
25 Канада нп Джордан Кайру
63 Канада нп Джейк Нейборс
18 Канада нп Роберт Томас
10 Канада нп Брэйден Шенн
36 Канада вр Логан Томпсон
30 Чехия вр Иржи Патера
3 Канада зщ Брейден Макнэбб
2 Канада зщ Зак Уайтклауд
17 Канада зщ Бен Хаттон
27 Канада зщ Ши Теодор
14 Канада зщ Николас Хаг
15 США зщ Ноа Ханифин
49 Россия нп Иван Барбашёв
28 Канада нп Уильям Каррье
21 Канада нп Бретт Хауден
55 Канада нп Киган Колесар
16 Россия нп Павел Дорофеев
71 Швеция нп Вильям Карлссон
39 Канада нп Энтони Манта
10 Канада нп Николя Руа
81 Канада нп Джонатан Маршессо
20 Канада нп Чандлер Стивенсон
9 США нп Джек Айкел
22 Канада нп Майкл Амадио
Главные тренеры
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 6Вегас Голден Найтс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 2 ОТСент-Луис Блюз
13.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 5Вегас Голден Найтс
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 БСент-Луис Блюз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3Сент-Луис Блюз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 7Вегас Голден Найтс
23.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Вегас Голден Найтс
21.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 3Сент-Луис Блюз
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Сент-Луис Блюз
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТСент-Луис Блюз
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Сент-Луис Блюз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 Б
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 5
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Вегас Голден Найтс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс7198
2 Флорида Пантерз7197
3 Каролина Харрикейнз7297
4 Бостон Брюинз7297
5 Торонто Мэйпл Лифс7089
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7185
7 Филадельфия Флайерз7281
8 Вашингтон Кэпиталз7079
9 Детройт Ред Уингз7178
10 Нью-Йорк Айлендерс7175
11 Нью-Джерси Дэвилз7274
12 Баффало Сэйбрз7273
13 Питтсбург Пингвинз7070
14 Оттава Сенаторз7064
15 Монреаль Канадиенс7064
16 Коламбус Блю Джекетс7158
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7198
2 Колорадо Эвеланш7197
3 Даллас Старз7297
4 Виннипег Джетс7193
5 Эдмонтон Ойлерз6988
6 Нэшвилл Предаторз7188
7 Лос-Анджелес Кингз7085
8 Вегас Голден Найтс7083
9 Сент-Луис Блюз7179
10 Миннесота Уайлд7177
11 Калгари Флэймз7071
12 Сиэтл Кракен7069
13 Аризона Койотс7163
14 Анахайм Дакс7152
15 Чикаго Блэкхоукс7145
16 Сан-Хосе Шаркс7040

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