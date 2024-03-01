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Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), 15 225 зрителей (99% при вместимости 15 325)
29 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США)
Виннипег Джетс
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс

  • 23:31
    1:1
    Шон Монахан
0'
20'
40'
60'
  • 15:56
    0:1
    Павел Дорофеев
  • 54:31
    1:2
    Иван Барбашёв
  • 58:15
    1:3
    Иван Барбашёв
  • 59:26
    1:4
    Джек Айкел
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Вегас Голден Найтс
Парадайс
37СШАврКоннор Хеллебайк
58:03
39КанадаврЛоран Броссуа
2КанадазщДилан Демело
22:18
44КанадазщДжош Моррисси
29:55
4СШАзщНил Пионк
21:14
5КанадазщБренден Диллон
15:47
54СШАзщДилан Сэмберг
11:34
64КанадазщЛоган Стэнли
09:37
9СШАнпАлекс Иафалло
14:47
55КанаданпМарк Шайфли
19:42
81СШАнпКайл Коннор
22:37
73КанаданпТайлер Тоффоли
19:30
23КанаданпШон Монахан
19:34
27ДаниянпНиколай Элерс
18:07
22СШАнпМэйсон Эпплтон
15:20
17КанаданпАдам Лаури
15:33
62ШвейцариянпНино Нидеррайтер
15:25
7РоссиянпВладислав Наместников
11:26
19ШвециянпДавид Густафссон
07:16
36КанаданпМорган Бэррон
09:41
36КанадаврЛоган Томпсон
59:19
30ЧехияврИржи Патера
15СШАзщНоа Ханифин
23:00
14КанадазщНиколас Хаг
19:11
27КанадазщШи Теодор
20:58
3КанадазщБрейден Макнэбб
21:02
2КанадазщЗак Уайтклауд
20:28
17КанадазщБен Хаттон
13:52
81КанаданпДжонатан Маршессо
16:26
9СШАнпДжек Айкел
22:01
49РоссиянпИван Барбашёв
16:09
22КанаданпМайкл Амадио
13:03
20КанаданпЧандлер Стивенсон
18:20
43СШАнпПол Коттер
08:42
39КанаданпЭнтони Манта
12:38
71ШвециянпВильям Карлссон
17:22
16РоссиянпПавел Дорофеев
11:00
55КанаданпКиган Колесар
06:38
10КанаданпНиколя Руа
14:29
21КанаданпБретт Хауден
14:48
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Виннипег Джетс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 5Вегас Голден Найтс
28.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс4 : 1Виннипег Джетс
25.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Виннипег Джетс2 : 4Вегас Голден Найтс
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Виннипег Джетс4 : 5 ОТВегас Голден Найтс
21.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс5 : 2Виннипег Джетс
19.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс1 : 5Виннипег Джетс
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 6Вегас Голден Найтс
31.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 1 ОТВиннипег Джетс
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Виннипег Джетс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Виннипег Джетс
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Виннипег Джетс
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Виннипег Джетс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс72100
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз7399
2 Ванкувер Кэнакс7298
3 Колорадо Эвеланш7297
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7090
6 Нэшвилл Предаторз7290
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7187
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7171
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7265
14 Анахайм Дакс7252
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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