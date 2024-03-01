Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), 15 225 зрителей (99% при вместимости 15 325)
29 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США)
Окончен
1 : 4
- 23:311:1Шон Монахан
0'
20'
40'
60'
- 15:560:1Павел Дорофеев
- 54:311:2Иван Барбашёв
- 58:151:3Иван Барбашёв
- 59:261:4Джек Айкел
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Вегас Голден Найтс
Парадайс
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
58:03
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|2
|зщ
|Дилан Демело
22:18
|44
|зщ
|Джош Моррисси
29:55
|4
|зщ
|Нил Пионк
21:14
|5
|зщ
|Бренден Диллон
15:47
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
11:34
|64
|зщ
|Логан Стэнли
09:37
|9
|нп
|Алекс Иафалло
14:47
|55
|нп
|Марк Шайфли
19:42
|81
|нп
|Кайл Коннор
22:37
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
19:30
|23
|нп
|Шон Монахан
19:34
|27
|нп
|Николай Элерс
18:07
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
15:20
|17
|нп
|Адам Лаури
15:33
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
15:25
|7
|нп
|Владислав Наместников
11:26
|19
|нп
|Давид Густафссон
07:16
|36
|нп
|Морган Бэррон
09:41
|36
|вр
|Логан Томпсон
59:19
|30
|вр
|Иржи Патера
|15
|зщ
|Ноа Ханифин
23:00
|14
|зщ
|Николас Хаг
19:11
|27
|зщ
|Ши Теодор
20:58
|3
|зщ
|Брейден Макнэбб
21:02
|2
|зщ
|Зак Уайтклауд
20:28
|17
|зщ
|Бен Хаттон
13:52
|81
|нп
|Джонатан Маршессо
16:26
|9
|нп
|Джек Айкел
22:01
|49
|нп
|Иван Барбашёв
16:09
|22
|нп
|Майкл Амадио
13:03
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
18:20
|43
|нп
|Пол Коттер
08:42
|39
|нп
|Энтони Манта
12:38
|71
|нп
|Вильям Карлссон
17:22
|16
|нп
|Павел Дорофеев
11:00
|55
|нп
|Киган Колесар
06:38
|10
|нп
|Николя Руа
14:29
|21
|нп
|Бретт Хауден
14:48
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|28.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 1
|25.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|2 : 4
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|4 : 5 ОТ
|21.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|5 : 2
|19.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|1 : 5
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|31.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|100
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|73
|99
|2
|Ванкувер Кэнакс
|72
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|72
|97
|4
|Виннипег Джетс
|73
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|70
|90
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|73
|88
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|72
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|71
|71
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|72
|65
|14
|Анахайм Дакс
|72
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40