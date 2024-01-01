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Лацио - Ювентус 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
30 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Лацио
Ювентус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Ювентус, которое состоится 30 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Ювентус
Турин
35ГрецияврХристос Мандас
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
15ИталиязщНиколо Казале
77ЧерногориязщАдам Марушич
8ФранцияпзМаттео Гендузи
32ИталияпзДанило Катальди
10ИспанияпзЛуис Альберто
7БразилиянпФелипе Андерсон
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
17ИталиянпЧиро Иммобиле
1ПольшаврВойцех Щенсны
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
6Бразилиязщ Данило
27ИталиязщАндреа Камбьязо
16СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
11СербияпзФилип Костич
18ИталиянпМойзе Кин
7ИталиянпФедерико Кьеза
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
16.09.2023Италия - Серия А4-й турЮвентус3 : 1Лацио
08.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турЛацио2 : 1Ювентус
02.02.2023Кубок Италии1/4 финалаЮвентус1 : 0Лацио
13.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турЮвентус3 : 0Лацио
16.05.2022Италия - Серия А37-й турЮвентус2 : 2Лацио
20.11.2021Италия - Серия А13-й турЛацио0 : 2Ювентус
06.03.2021Италия - Серия А26-й турЮвентус3 : 1Лацио
08.11.2020Италия - Серия А7-й турЛацио1 : 1Ювентус
20.07.2020Италия - Серия А34-й турЮвентус2 : 1Лацио
22.12.2019Суперкубок ИталииФиналЮвентус1 : 3Лацио
16.03.2024Италия - Серия А29-й тур2 : 3Лацио
11.03.2024Италия - Серия А28-й турЛацио1 : 2
05.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч3 : 0Лацио
01.03.2024Италия - Серия А27-й турЛацио0 : 1
26.02.2024Италия - Серия А26-й тур2 : 1Лацио
17.03.2024Италия - Серия А29-й турЮвентус0 : 0
10.03.2024Италия - Серия А28-й турЮвентус2 : 2
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур2 : 1Ювентус
25.02.2024Италия - Серия А26-й турЮвентус3 : 2
17.02.2024Италия - Серия А25-й тур2 : 2Ювентус
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Серии A: «Лацио» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2976
2
Лига чемпионов
Милан2962
3
Лига чемпионов
Ювентус2959
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2951
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2945
8 Фиорентина2843
9 Лацио2943
10 Монца2942
11 Торино2941
12 Дженоа2934
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2926
16 Кальяри2926
17 Эмполи2925
18
Зона вылета
Фрозиноне2924
19
Зона вылета
Сассуоло2923
20
Зона вылета
Салернитана2914

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