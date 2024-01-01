Лацио - Ювентус 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
30 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Ювентус, которое состоится 30 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Ювентус
Турин
|35
|вр
|Христос Мандас
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|15
|зщ
|Николо Казале
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|18
|нп
|Мойзе Кин
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 1
|02.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 0
|16.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|20.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|22.12.2019
|Суперкубок Италии
|Финал
|1 : 3
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Серии A: «Лацио» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|29
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|29
|45
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Лацио
|29
|43
|10
|Монца
|29
|42
|11
|Торино
|29
|41
|12
|Дженоа
|29
|34
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|29
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|29
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|29
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14