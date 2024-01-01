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Коламбус Блю Джекетс - Колорадо Эвеланш 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
02 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Шленкер (Медисин-Хат, Канада);
Коламбус Блю Джекетс
2-й период, 39'
3 : 0
Колорадо Эвеланш

  • 29:35
    1:0
    Кирилл Марченко
  • 34:12
    2:0
    Александер Нюландер
  • 38:03
    3:0
    Александер Нюландер
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Коламбус Блю Джекетс
    Коламбус
    Колорадо Эвеланш
    Денвер
    40РоссияврДаниил Тарасов
    73КанадаврДжет Гривз
    78КанадазщДэймон Сиверсон
    8СШАзщЗак Веренски
    22КанадазщДжейк Бин
    9РоссиязщИван Проворов
    44КанадазщЭрик Гудбрансон
    23КанадазщДжейк Кристиансен
    17КанаданпДжастин Дэнфорт
    92ШвециянпАлександер Нюландер
    67КанаданпДжеймс Малатеста
    10РоссиянпДмитрий Воронков
    13СШАнпДжонни Годро
    86РоссиянпКирилл Марченко
    4КанаданпКоул Силлинджер
    42ФранциянпАлександр Тексье
    24КанаданпМэтью Оливье
    16КанаданпБрендан Гонс
    82ФинляндиянпМикаэль Пюухтия
    72СШАнпКарсон Мейер
    40РоссияврАлександр Георгиев
    60ФинляндияврЮстус Аннунен
    26КанадазщШон Уокер
    8КанадазщКейл Макар
    7КанадазщДевон Тэйвз
    42КанадазщДжош Мэнсон
    49КанадазщСамуэль Жирар
    3СШАзщДжек Джонсон
    11КанаданпЭндрю Кольяно
    93КанаданпЖан-Люк Фуди
    28СШАнпМайлз Вуд
    20СШАнпРосс Колтон
    96ФинляндиянпМикко Рантанен
    29КанаданпНатан Маккиннон
    27КанаданпДжонатан Друен
    62ФинляндиянпАрттури Лехконен
    37СШАнпКейси Миттельштадт
    12СШАнпБрэндон Дьюхейм
    9СШАнпЗак Паризе
    14СШАнпКрис Вагнер
    Главные тренеры
    КанадаПаскаль Венсан
    КанадаДжаред Беднар
    История личных встреч
    23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 1Коламбус Блю Джекетс
    05.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 5Колорадо Эвеланш
    04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Коламбус Блю Джекетс
    07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Колорадо Эвеланш
    04.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТКоламбус Блю Джекетс
    09.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2Колорадо Эвеланш
    10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Коламбус Блю Джекетс
    06.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 6Коламбус Блю Джекетс
    10.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Колорадо Эвеланш
    09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
    31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 Б
    29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Коламбус Блю Джекетс
    27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Коламбус Блю Джекетс
    24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Коламбус Блю Джекетс
    23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 1Коламбус Блю Джекетс
    31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 4
    29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3 Б
    27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 2
    24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 4 ОТ
    23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 1Коламбус Блю Джекетс
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Нью-Йорк Рейнджерс74104
    2 Каролина Харрикейнз75101
    3 Бостон Брюинз75101
    4 Флорида Пантерз7499
    5 Торонто Мэйпл Лифс7393
    6 Тампа-Бэй Лайтнинг7389
    7 Вашингтон Кэпиталз7382
    8 Филадельфия Флайерз7582
    9 Детройт Ред Уингз7480
    10 Нью-Йорк Айлендерс7377
    11 Нью-Джерси Дэвилз7476
    12 Питтсбург Пингвинз7375
    13 Баффало Сэйбрз7575
    14 Оттава Сенаторз7370
    15 Монреаль Канадиенс7368
    16 Коламбус Блю Джекетс7460
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Даллас Старз75103
    2 Ванкувер Кэнакс74100
    3 Колорадо Эвеланш74100
    4 Эдмонтон Ойлерз7294
    5 Виннипег Джетс7494
    6 Нэшвилл Предаторз7490
    7 Вегас Голден Найтс7490
    8 Лос-Анджелес Кингз7387
    9 Сент-Луис Блюз7482
    10 Миннесота Уайлд7379
    11 Калгари Флэймз7373
    12 Сиэтл Кракен7373
    13 Аризона Койотс7467
    14 Анахайм Дакс7552
    15 Чикаго Блэкхоукс7449
    16 Сан-Хосе Шаркс7342

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