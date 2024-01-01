Коламбус Блю Джекетс - Колорадо Эвеланш 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
02 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Шленкер (Медисин-Хат, Канада);
2-й период, 39'
3 : 0
- 29:351:0Кирилл Марченко
- 34:122:0Александер Нюландер
- 38:033:0Александер Нюландер
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Колорадо Эвеланш
Денвер
|40
|вр
|Даниил Тарасов
|73
|вр
|Джет Гривз
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|8
|зщ
|Зак Веренски
|22
|зщ
|Джейк Бин
|9
|зщ
|Иван Проворов
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|23
|зщ
|Джейк Кристиансен
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|92
|нп
|Александер Нюландер
|67
|нп
|Джеймс Малатеста
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|13
|нп
|Джонни Годро
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|42
|нп
|Александр Тексье
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|16
|нп
|Брендан Гонс
|82
|нп
|Микаэль Пюухтия
|72
|нп
|Карсон Мейер
|40
|вр
|Александр Георгиев
|60
|вр
|Юстус Аннунен
|26
|зщ
|Шон Уокер
|8
|зщ
|Кейл Макар
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
|42
|зщ
|Джош Мэнсон
|49
|зщ
|Самуэль Жирар
|3
|зщ
|Джек Джонсон
|11
|нп
|Эндрю Кольяно
|93
|нп
|Жан-Люк Фуди
|28
|нп
|Майлз Вуд
|20
|нп
|Росс Колтон
|96
|нп
|Микко Рантанен
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|27
|нп
|Джонатан Друен
|62
|нп
|Арттури Лехконен
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|12
|нп
|Брэндон Дьюхейм
|9
|нп
|Зак Паризе
|14
|нп
|Крис Вагнер
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Джаред Беднар
История личных встреч
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|05.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|09.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|10.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|74
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|74
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|93
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|89
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|8
|Филадельфия Флайерз
|75
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|74
|80
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|73
|75
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|60
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|74
|100
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|94
|5
|Виннипег Джетс
|74
|94
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|74
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Калгари Флэймз
|73
|73
|12
|Сиэтл Кракен
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|42