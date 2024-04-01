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Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинз 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
03 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
31 Финляндия вр Каапо Кяхкёнен
34 Канада вр Джейк Аллен
6 США зщ Джон Марино
88 Канада зщ Кевин Баль
57 США зщ Ник Десимоне
43 США зщ Люк Хьюз
17 Словакия зщ Шимон Немец
2 Канада зщ Брендан Смит
63 Швеция нп Йеспер Братт
13 Швейцария нп Нико Хишир
28 Швейцария нп Тимо Майер
10 Швеция нп Александер Хольц
56 Финляндия нп Эрик Хаула
86 США нп Джек Хьюз
91 Канада нп Доусон Мерсер
92 Чехия нп Томаш Носек
18 Чехия нп Ондржей Палат
42 Канада нп Кёртис Лазар
11 Канада нп Крис Тирни
46 США нп Макс Уиллман
39 США вр Алекс Неделькович
58 Канада зщ Крис Летанг
73 Канада зщ Пьер-Оливье Жозеф
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
3 США зщ Джек Сент-Айвани
5 США зщ Райан Ши
8 Канада нп Майкл Бантинг
17 США нп Брайан Раст
87 Канада нп Сидни Кросби
19 Канада нп Райлли Смит
67 Швеция нп Рикард Ракелль
71 Россия нп Евгений Малкин
48 Финляндия нп Валттери Пуустинен
20 Дания нп Ларс Эллер
10 США нп Дрю О'Коннор
52 Швеция нп Эмиль Бемстрём
77 Канада нп Джефф Картер
18 Финляндия нп Ессе Пульюярви
Главные тренеры
Канада Трэвис Грин (и.о.)
США Майк Салливан
История личных встреч
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 2Питтсбург Пингвинз
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 1Питтсбург Пингвинз
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 6Нью-Джерси Дэвилз
13.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Питтсбург Пингвинз
20.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Питтсбург Пингвинз
31.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Нью-Джерси Дэвилз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Питтсбург Пингвинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БПиттсбург Пингвинз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7599
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7382
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7479
11 Питтсбург Пингвинз7477
12 Нью-Джерси Дэвилз7476
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7379
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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