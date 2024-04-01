Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинз 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
03 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|31
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|34
|вр
|Джейк Аллен
|6
|зщ
|Джон Марино
|88
|зщ
|Кевин Баль
|57
|зщ
|Ник Десимоне
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|17
|зщ
|Шимон Немец
|2
|зщ
|Брендан Смит
|63
|нп
|Йеспер Братт
|13
|нп
|Нико Хишир
|28
|нп
|Тимо Майер
|10
|нп
|Александер Хольц
|56
|нп
|Эрик Хаула
|86
|нп
|Джек Хьюз
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|92
|нп
|Томаш Носек
|18
|нп
|Ондржей Палат
|42
|нп
|Кёртис Лазар
|11
|нп
|Крис Тирни
|46
|нп
|Макс Уиллман
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|58
|зщ
|Крис Летанг
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|3
|зщ
|Джек Сент-Айвани
|5
|зщ
|Райан Ши
|8
|нп
|Майкл Бантинг
|17
|нп
|Брайан Раст
|87
|нп
|Сидни Кросби
|19
|нп
|Райлли Смит
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|71
|нп
|Евгений Малкин
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|20
|нп
|Ларс Эллер
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
|77
|нп
|Джефф Картер
|18
|нп
|Ессе Пульюярви
Главные тренеры
|Трэвис Грин (и.о.)
|Майк Салливан
История личных встреч
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|31.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|13.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|31.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|75
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|89
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|74
|79
|11
|Питтсбург Пингвинз
|74
|77
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|95
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|74
|75
|12
|Калгари Флэймз
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42