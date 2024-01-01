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Шахтёр С - Славия-Мозырь 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
14 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Шахтёр С
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Славия-Мозырь, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
10.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С0 : 1Славия-Мозырь
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь3 : 1Шахтёр С
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С1 : 1Славия-Мозырь
24.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь1 : 3Шахтёр С
21.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь0 : 4Шахтёр С
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Шахтёр С4 : 1Славия-Мозырь
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь1 : 0Шахтёр С
16.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Шахтёр С2 : 0Славия-Мозырь
09.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С5 : 1Славия-Мозырь
30.06.2019 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь0 : 1Шахтёр С
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С0 : 4
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0Шахтёр С
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С1 : 0
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Шахтёр С1 : 0
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Шахтёр С
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь2 : 1
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 2 : 3Славия-Мозырь
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Славия-Мозырь2 : 0
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 3 : 1Славия-Мозырь
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман412
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь39
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ49
4 Динамо Мн48
5 Динамо-Брест37
6 Арсенал45
7 Гомель44
8 Витебск44
9 Днепр М44
10 БАТЭ44
11 Сморгонь33
12 Нафтан32
13 Ислочь42
14 Минск31
15
Зона вылета
Слуцк41
16
Зона вылета
Шахтёр С3-16

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