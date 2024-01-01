Шахтёр С - Славия-Мозырь 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
14 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Славия-Мозырь, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|10.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|24.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 3
|21.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 4
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|4 : 1
|20.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|16.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|09.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 1
|30.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 4
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|15.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|4
|12
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|4
|9
|4
|Динамо Мн
|4
|8
|5
|Динамо-Брест
|3
|7
|6
|Арсенал
|4
|5
|7
|Гомель
|4
|4
|8
|Витебск
|4
|4
|9
|Днепр М
|4
|4
|10
|БАТЭ
|4
|4
|11
|Сморгонь
|3
|3
|12
|Нафтан
|3
|2
|13
|Ислочь
|4
|2
|14
|Минск
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|3
|-16