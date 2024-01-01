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Волгарь - Торпедо М 24 Апреля прямая трансляция

24 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
Волгарь
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Торпедо М, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Павлов
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Торпедо М0 : 3Волгарь
08.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М1 : 3Волгарь
28.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Торпедо М1 : 1Волгарь
27.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Торпедо М1 : 0Волгарь
21.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Волгарь0 : 1Торпедо М
02.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 40-й тур Торпедо М1 : 0Волгарь
07.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Волгарь3 : 2Торпедо М
16.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Волгарь0 : 1Торпедо М
17.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Торпедо М0 : 0Волгарь
14.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Волгарь0 : 0Торпедо М
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 2Волгарь
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Волгарь1 : 2
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 2 : 2Волгарь
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 3 : 0Волгарь
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Волгарь
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Торпедо М1 : 1
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 2Торпедо М
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 2 : 1Торпедо М
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Торпедо М1 : 0
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 2 : 0Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх2750
2
Повышение
Акрон2749
3
Плей-офф за повышение
Химки2748
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2745
5 Родина2744
6 Нефтехимик2740
7 Тюмень2740
8 Алания2737
9 Енисей2736
10 КАМАЗ2736
11 Торпедо М2735
12 СКА-Хабаровск2734
13 Шинник2734
14 Черноморец2731
15 Сокол2728
16
Зона вылета
Ленинградец2726
17
Зона вылета
Волгарь2725
18
Зона вылета
Кубань2722

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