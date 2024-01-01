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Астон Вилла - Ливерпуль 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
13 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Астон Вилла
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ливерпуль, которое состоится 13 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
6 Бразилия пз Дуглас Луис
19 Франция пз Мусса Диаби
31 Ямайка нп Леон Бэйли
11 Англия нп Олли Уоткинс
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
78 Англия зщ Джарелл Куанса
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
2 Англия зщ Джозеф Гомес
19 Англия пз Харви Эллиотт
3 Япония пз Ватару Эндо
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль3 : 0Астон Вилла
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ливерпуль1 : 1Астон Вилла
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла1 : 3Ливерпуль
10.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла1 : 2Ливерпуль
11.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль1 : 0Астон Вилла
10.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ливерпуль2 : 1Астон Вилла
08.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла1 : 4Ливерпуль
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла7 : 2Ливерпуль
05.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль2 : 0Астон Вилла
17.12.2019 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Астон Вилла5 : 0Ливерпуль
09.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Астон Вилла
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 0Астон Вилла
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Астон Вилла2 : 4
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла2 : 2
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Астон Вилла3 : 1
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль4 : 2
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 2Ливерпуль
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Ливерпуль
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 3Ливерпуль
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 0 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3786
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3685
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3663
6 Ньюкасл Юнайтед3657
7 Челси3657
8 Манчестер Юнайтед3654
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3648
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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