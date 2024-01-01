Астон Вилла - Ливерпуль 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
13 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ливерпуль, которое состоится 13 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|3
|пз
|Ватару Эндо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Юрген Клопп
История личных встреч
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|10.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 4
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|7 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|17.12.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|09.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|36
|85
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|63
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|57
|7
|Челси
|36
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|36
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|36
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16