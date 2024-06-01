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Тобол - Кайсар 01 Июня прямая трансляция

01 Июня 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур
Тобол
Кайсар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Кайсар, которое состоится 01 Июня 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Тобол0 : 2Кайсар
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кайсар1 : 0Тобол
23.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайсар1 : 3Тобол
14.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Тобол1 : 0Кайсар
03.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Тобол3 : 0Кайсар
29.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайсар2 : 1Тобол
30.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Кайсар1 : 1Тобол
28.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Тобол0 : 2Кайсар
12.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Кайсар5 : 1Тобол
25.08.2018 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Тобол0 : 0Кайсар
19.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Тобол
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Тобол
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Тобол1 : 0
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Тобол1 : 1
21.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Тобол
18.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кайсар1 : 0
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Кайсар
05.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Кайсар
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кайсар1 : 0
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кайсар1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе815
2
Квалификация Лиги конференций
Елимай815
3
Квалификация Лиги конференций
Кайрат915
4 Жетысу814
5 Ордабасы813
6 Астана912
7 Тобол812
8 Атырау810
9 Кызыл-Жар99
10 Кайсар89
11 Туран87
12
Зона вылета
Шахтёр Крг87
13
Зона вылета
Женис97
14
Зона вылета
Аксу00

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