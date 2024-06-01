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Флорида Пантерз - Эдмонтон Ойлерз 09 Июня прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
09 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Кубок Стэнли. 1-й матч
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 09 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 5Флорида Пантерз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 3Эдмонтон Ойлерз
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТФлорида Пантерз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Эдмонтон Ойлерз
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 6Флорида Пантерз
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Эдмонтон Ойлерз
27.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 6Флорида Пантерз
11.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 БФлорида Пантерз
09.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
02.06.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 6-й матч Флорида Пантерз2 : 1
31.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 5-й матч 2 : 3Флорида Пантерз
29.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТ
26.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз4 : 5 ОТ
25.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч 2 : 1 ОТФлорида Пантерз
03.06.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 6-й матч Эдмонтон Ойлерз2 : 1
01.06.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч 1 : 3Эдмонтон Ойлерз
30.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч Эдмонтон Ойлерз5 : 2
28.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 5
26.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч 3 : 1Эдмонтон Ойлерз
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Для болельщиков это будет прекрасным финалом. Малое количество сенсаций по ходу этого плей-офф и отсутствие «золушек» в поздних стадиях привело к тому, что до заключительных матчей года дошло максимальное количество звёзд.Барков против Макдэвида, Бобровский против Скиннера, Морис против Ноблоха Убойные спецбригады или лучшие вингеры лиги? Разбираем сильные стороны финалистов НХЛ 0'Овечкин и Макдэвид — два совершенно разных игрока, с разным стилем, с разными сильными сторонами, детством и историей попадания в НХЛ. Удивительно, но у них друг с другом немало схожего. И им обоим пришлось пройти долгий путь, чтобы добраться до первого финала Кубка Стэнли.Не зря Ови считает Коннора своим преемником Макдэвид идёт по пути Овечкина. У них намного больше схожего, чем кажется 0'Кайл Окпосо — седьмой номер драфта НХЛ — 2006, который с момента дебюта в лиге весной 2008-го провёл более 1000 матчей. Правда, до этого сезона Окпосо лишь трижды играл со своей командой в плей-офф и единожды проходил первый раунд.Окпосо вышел в свой первый финал, но мог давно завязать с хоккеем «Если я прыгну из окна, то смогу поспать?» Через что прошёл самый опытный игрок «Флориды» 0'На чьей стороне предпочтения прогнозистов из хоккейного отдела?Большинство отдела верит во «Флориду» и Бобровского «Эдмонтон» прервёт канадскую засуху? Не думаем. Прогноз «Чемпионата» на финал плей-офф НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2024: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
4
3
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
4
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
4
3
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
4 : 3 4 : 3 ОТ 2 : 3 ОТ 4 : 3 1 : 4 3 : 5
4
2
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
1 : 5 6 : 1 2 : 6 2 : 3 1 : 2 1 : 2
4
2
1/2 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
3 : 4 ОТ 5 : 3 1 : 4 1 : 5 3 : 5 1 : 2 ОТ
4
2
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
5 : 4 3 : 4 ОТ 3 : 4 3 : 2 3 : 2 5 : 1 2 : 3
3
4
Финал - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
0 : 3 2 : 1 ОТ 4 : 5 ОТ 3 : 2 ОТ 2 : 3 2 : 1
2
4
Финал - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
2 : 3 ОТ 3 : 1 3 : 5 5 : 2 1 : 3 2 : 1
2
4
Кубок Стэнли
Команда1234567Счет в серии
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
09.0611.0614.0616.0619.0622.0625.06
0
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