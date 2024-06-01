Флорида Пантерз - Эдмонтон Ойлерз 09 Июня прямая трансляция

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Для болельщиков это будет прекрасным финалом. Малое количество сенсаций по ходу этого плей-офф и отсутствие «золушек» в поздних стадиях привело к тому, что до заключительных матчей года дошло максимальное количество звёзд.Барков против Макдэвида, Бобровский против Скиннера, Морис против Ноблоха Убойные спецбригады или лучшие вингеры лиги? Разбираем сильные стороны финалистов НХЛ 0'Овечкин и Макдэвид — два совершенно разных игрока, с разным стилем, с разными сильными сторонами, детством и историей попадания в НХЛ. Удивительно, но у них друг с другом немало схожего. И им обоим пришлось пройти долгий путь, чтобы добраться до первого финала Кубка Стэнли.Не зря Ови считает Коннора своим преемником Макдэвид идёт по пути Овечкина. У них намного больше схожего, чем кажется 0'Кайл Окпосо — седьмой номер драфта НХЛ — 2006, который с момента дебюта в лиге весной 2008-го провёл более 1000 матчей. Правда, до этого сезона Окпосо лишь трижды играл со своей командой в плей-офф и единожды проходил первый раунд.Окпосо вышел в свой первый финал, но мог давно завязать с хоккеем «Если я прыгну из окна, то смогу поспать?» Через что прошёл самый опытный игрок «Флориды» 0'На чьей стороне предпочтения прогнозистов из хоккейного отдела?Большинство отдела верит во «Флориду» и Бобровского «Эдмонтон» прервёт канадскую засуху? Не думаем. Прогноз «Чемпионата» на финал плей-офф НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2024: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.