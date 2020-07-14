Канада - Уругвай 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
14 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, За 3-е место
Главный судья: Алексис Эррера (Венесуэла);
Окончен
2 : 23 : 4
- 7'Люк Де Фужероль
- 22'1:1Исмаэль Коне
- 63'Тани Олувасейи
- 78'Исмаэль Коне
- 80'2:1Джонатан Дэвид
- 91'Дейн Сен Клер
0'
45'
90'
- 8'0:1Родриго Бентанкур
- 26'Матиас Винья
- 85'Родриго Бентанкур
- 90+2'2:2Луис Суарес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Канада - Уругвай, которое состоится 14 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Уругвай
|1
|вр
|Дейн Сен Клер
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
62'
|15
|зщ
|Мойзе Бомбито
|22
|зщ
|Ричи Ларьи
|3
|зщ
|Люк Де Фужероль
67'
|20
|зщ
|Али Ахмед
77'
|21
|пз
|Хонатан Осорио
77'
|24
|пз
|Матьё Шуаньер
|8
|пз
|Исмаэль Коне
|14
|нп
|Джейкоб Шаффельбург
|25
|нп
|Тани Олувасейи
67'
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
62'
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
67'
|10
|нп
|Джонатан Дэвид
67'
|23
|пз
|Лиам Миллар
77'
|11
|нп
|Тео Бэр
77'
|1
|вр
|Серхио Рочет
|8
|зщ
|Наитан Нандес
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|17
|зщ
|Матиас Винья
66'
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
61'
|3
|зщ
|Себастьян Энцо Касерес Рамос
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Мануэль Угарте
46'
|11
|пз
|Факундо Пельистри
61'
|6
|пз
|Родриго Бентанкур
|19
|нп
|Дарвин Нуньес
46'
|10
|пз
|Хиорхьян де Арраскаета
46'
|9
|нп
|Луис Суарес
46'
|18
|пз
|Брайан Родригес
61'
|25
|пз
|Кристиан Оливера
61'
|24
|зщ
|Лукас Оласа
66'
Запасные
|16
|вр
|Максим Крепо
|18
|вр
|Том Макгилл
|26
|зщ
|Кайл Хиберт
|4
|зщ
|Камаль Миллер
|5
|зщ
|Джоэл Уотерман
|7
|пз
|Стефен Эуштакиу
|6
|пз
|Самюэль Пьетт
|12
|пз
|Джейсен Расселл-Роу
|9
|нп
|Кайл Ларин
|23
|вр
|Сантьяго Меле
|12
|вр
|Франко Израэль
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|22
|зщ
|Николас Маричал Перез
|21
|пз
|Эмилиано Мартинес
|14
|пз
|Агустин Каноббио
|26
|нп
|Брайан Окампо
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|27.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|10.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|2 : 0
|06.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|11.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|0 : 1
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|02.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|5 : 0
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала
| Аргентина
Эквадор
|1 : 1 4 : 2
| Венесуэла
Канада
|1 : 1 3 : 4
| Колумбия
Панама
|5 : 0
| Уругвай
Бразилия
|0 : 0 4 : 2
1/2 финала
| Аргентина
Канада
|2 : 0
| Уругвай
Колумбия
|0 : 1
За 3-е место
| Канада
Уругвай
|2 : 2 3 : 4
Финал
| Аргентина
Колумбия
|15.07