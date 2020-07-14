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Канада - Уругвай 14 Июля прямая трансляция

Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
14 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, За 3-е место
Главный судья: Алексис Эррера (Венесуэла);
Канада
Окончен
2 : 23 : 4
Уругвай

  • 7'
    Люк Де Фужероль
  • 22'
    1:1
    Исмаэль Коне
  • 63'
    Тани Олувасейи
  • 78'
    Исмаэль Коне
  • 80'
    2:1
    Джонатан Дэвид
  • 91'
    Дейн Сен Клер
0'
45'
90'
  • 8'
    0:1
    Родриго Бентанкур
  • 26'
    Матиас Винья
  • 85'
    Родриго Бентанкур
  • 90+2'
    2:2
    Луис Суарес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Канада - Уругвай, которое состоится 14 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Уругвай
1КанадаврДейн Сен Клер
2КанадазщАлистер Джонстон
62'
15КанадазщМойзе Бомбито
22КанадазщРичи Ларьи
3КанадазщЛюк Де Фужероль
67'
20КанадазщАли Ахмед
77'
21КанадапзХонатан Осорио
77'
24КанадапзМатьё Шуаньер
8КанадапзИсмаэль Коне
14КанаданпДжейкоб Шаффельбург
25КанаданпТани Олувасейи
67'
19КанадазщАльфонсо Дэвис
62'
13КанадазщДерек Корнелиус
67'
10КанаданпДжонатан Дэвид
67'
23КанадапзЛиам Миллар
77'
11КанаданпТео Бэр
77'
1УругвайврСерхио Рочет
8УругвайзщНаитан Нандес
2УругвайзщХосе Хименес
17УругвайзщМатиас Винья
66'
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
61'
3УругвайзщСебастьян Энцо Касерес Рамос
15УругвайпзФедерико Вальверде
5УругвайпзМануэль Угарте
46'
11УругвайпзФакундо Пельистри
61'
6УругвайпзРодриго Бентанкур
19УругвайнпДарвин Нуньес
46'
10УругвайпзХиорхьян де Арраскаета
46'
9УругвайнпЛуис Суарес
46'
18УругвайпзБрайан Родригес
61'
25УругвайпзКристиан Оливера
61'
24УругвайзщЛукас Оласа
66'
Запасные
16КанадаврМаксим Крепо
18КанадаврТом Макгилл
26КанадазщКайл Хиберт
4КанадазщКамаль Миллер
5КанадазщДжоэл Уотерман
7КанадапзСтефен Эуштакиу
6КанадапзСамюэль Пьетт
12КанадапзДжейсен Расселл-Роу
9КанаданпКайл Ларин
23УругвайврСантьяго Меле
12УругвайврФранко Израэль
4УругвайзщРональд Араухо
16УругвайзщМатиас Оливера
22УругвайзщНиколас Маричал Перез
21УругвайпзЭмилиано Мартинес
14УругвайпзАгустин Каноббио
26УругвайнпБрайан Окампо
Главные тренеры
СШАДжесси Марш
АргентинаМарсело Бьельса
История личных встреч
27.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Канада0 : 2Уругвай
10.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала 2 : 0Канада
06.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 1 : 1 3 : 4Канада
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур Канада0 : 0
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур 0 : 1Канада
21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур 2 : 0Канада
11.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала Уругвай0 : 1
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Уругвай0 : 0 4 : 2
02.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 3-й тур 0 : 1Уругвай
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур Уругвай5 : 0
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур Уругвай3 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала
Аргентина
Эквадор
1 : 1 4 : 2
Венесуэла
Канада
1 : 1 3 : 4
Колумбия
Панама
5 : 0
Уругвай
Бразилия
0 : 0 4 : 2
1/2 финала
Аргентина
Канада
2 : 0
Уругвай
Колумбия
0 : 1
За 3-е место
Канада
Уругвай
2 : 2 3 : 4
Финал
Аргентина
Колумбия
15.07

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