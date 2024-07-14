Шинник - Ротор 14 Июля прямая трансляция
14 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Ротор, которое состоится 14 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Дмитрий Николаевич Черышев
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|05.10.2022
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 1
|18.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 3
|17.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|1 : 1 5 : 4
|24.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 3
|12.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 0
|18.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Группа C. 3-й тур
|2 : 2
|04.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|22.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|3 : 1
|04.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 0
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 1
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|16.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|12.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|08.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|03.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|1
|3
| 2
Повышение
|Сокол
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шинник
|0
|0
|5
|Балтика
|0
|0
|6
|КАМАЗ
|0
|0
|7
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|8
|Урал
|0
|0
|9
|Енисей
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|11
|Ротор
|0
|0
|12
|Уфа
|0
|0
|13
|Нефтехимик
|0
|0
|14
|Тюмень
|0
|0
|15
|Алания
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Чайка
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Родина
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|1
|0