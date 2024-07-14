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Шинник - Ротор 14 Июля прямая трансляция

14 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Шинник
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Ротор, которое состоится 14 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
05.10.2022 Fonbet Кубок России 1/32 финала Ротор1 : 1 4 : 5Шинник
15.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник0 : 1Ротор
18.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Ротор2 : 3Шинник
17.02.2019 Кубок ФНЛ Плей-офф Ротор1 : 1 5 : 4Шинник
24.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Ротор1 : 3Шинник
12.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Шинник0 : 0Ротор
18.02.2018 Кубок ФНЛ Группа C. 3-й тур Шинник2 : 2Ротор
04.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Ротор1 : 1Шинник
22.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Шинник3 : 1Ротор
04.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Шинник1 : 0Ротор
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Шинник
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Шинник1 : 0
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 1Шинник
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник1 : 0
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Шинник2 : 1
16.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Стыковые матчи. 2-й матч Ротор3 : 1
12.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Ротор
08.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 0 : 0Ротор
03.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур Ротор1 : 0
26.05.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур 3 : 1Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т13
2
Повышение
Сокол00
3
Стыковая зона
Торпедо М00
4
Стыковая зона
Шинник00
5 Балтика00
6 КАМАЗ00
7 СКА-Хабаровск00
8 Урал00
9 Енисей00
10 Сочи00
11 Ротор00
12 Уфа00
13 Нефтехимик00
14 Тюмень00
15 Алания00
16
Зона вылета
Чайка00
17
Зона вылета
Родина00
18
Зона вылета
Черноморец10

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