Рома - Олимпиакос 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Сентро д'Италия (Риети, Италия), вместимость: 9980
03 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Олимпиакос, которое состоится 03 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Сентро д'Италия (Риети, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|31.10.2006
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1
|18.10.2006
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|29.05.2024
|Лига конференций
|Финал
|1 : 0 ДВ
|19.05.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 2
|15.05.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|2 : 0
|09.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0