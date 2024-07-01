04:43 ()
Свернуть список

Рома - Олимпиакос 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Сентро д'Италия (Риети, Италия), вместимость: 9980
03 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Рома
Олимпиакос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Олимпиакос, которое состоится 03 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Сентро д'Италия (Риети, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
Италия Даниэле Де Росси
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
31.10.2006 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Рома1 : 1Олимпиакос
18.10.2006 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Олимпиакос0 : 1Рома
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 1Рома
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Рома1 : 0
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 2 : 1Рома
09.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 2 : 2Рома
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Рома1 : 1
29.05.2024 Лига конференций Финал Олимпиакос1 : 0 ДВ
19.05.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 2 : 2Олимпиакос
15.05.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Олимпиакос2 : 0
12.05.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 2 : 0Олимпиакос
09.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч Олимпиакос2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close