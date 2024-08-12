Уфа - Урал 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
12 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Урал, которое состоится 12 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Евгений Валерьевич Харлачёв
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|07.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.03.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|01.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 2
|05.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 1
|13.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|3 : 2
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|4 : 1
|27.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 1
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 2
|26.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|15.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|3 : 3
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|5 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|3 : 2
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|5
|13
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Сокол
|5
|9
| 4
Стыковая зона
|Чайка
|5
|9
|5
|Торпедо М
|4
|8
|6
|Родина
|5
|8
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Балтика
|5
|7
|9
|Сочи
|5
|7
|10
|Алания
|5
|7
|11
|Ротор
|5
|7
|12
|Енисей
|5
|6
|13
|Тюмень
|5
|4
|14
|СКА-Хабаровск
|5
|4
|15
|КАМАЗ
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Уфа
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|5
|1