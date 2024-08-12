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Уфа - Урал 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
12 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Уфа
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Урал, которое состоится 12 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Урал1 : 4Уфа
23.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Урал2 : 1Уфа
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Уфа0 : 1Урал
07.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Урал0 : 0Уфа
03.03.2021 Кубок России 1/8 финала Уфа3 : 0Урал
01.11.2020 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Уфа1 : 2Урал
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Уфа1 : 1Урал
13.07.2019 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Урал3 : 2Уфа
28.04.2019 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Уфа4 : 1Урал
27.10.2018 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Урал1 : 1Уфа
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Уфа2 : 2
26.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Уфа
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 1Уфа
15.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Уфа
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Уфа
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Урал3 : 3
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Урал0 : 0
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 5 : 0Урал
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 3 : 2Урал
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 1Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т513
2
Повышение
Нефтехимик510
3
Стыковая зона
Сокол59
4
Стыковая зона
Чайка59
5 Торпедо М48
6 Родина58
7 Урал47
8 Балтика57
9 Сочи57
10 Алания57
11 Ротор57
12 Енисей56
13 Тюмень54
14 СКА-Хабаровск54
15 КАМАЗ43
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа43
18
Зона вылета
Шинник51

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