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Витебск - Арсенал 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Витебск
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Арсенал, которое состоится 16 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Арсенал1 : 1Витебск
20.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск3 : 0Арсенал
11.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Арсенал0 : 0Витебск
07.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск0 : 0 5 : 4Арсенал
09.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 2Витебск
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск2 : 1
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Витебск
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Витебск
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 1
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Арсенал3 : 1
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 4 : 1Арсенал
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3Арсенал
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 5 : 0Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1736
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1634
4 Динамо-Брест1729
5 Витебск1728
6 Славия-Мозырь1726
7 Арсенал1724
8 Ислочь1723
9 Слуцк1722
10 Гомель1722
11 БАТЭ1720
12 Нафтан1616
13 Сморгонь1616
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М178
16
Зона вылета
Шахтёр С17-4

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