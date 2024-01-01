Динамо М - Крылья Советов 17 Августа прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|18.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|5 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|05.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|01.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|23.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|06.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|5 : 2
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|3 : 3
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|4 : 0
|05.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|12
|2
|Динамо М
|4
|9
|3
|Локомотив М
|4
|9
|4
|ЦСКА
|4
|7
|5
|Спартак М
|4
|7
|6
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|7
|Краснодар
|4
|6
|8
|Оренбург
|4
|5
|9
|Ростов
|4
|5
|10
|Акрон
|4
|4
|11
|Химки
|4
|4
|12
|Рубин
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Динамо Мх
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|4
|1