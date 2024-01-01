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Динамо М - Крылья Советов 17 Августа прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Динамо МКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
18.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й турДинамо М4 : 1Крылья Советов
19.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Динамо М5 : 1Крылья Советов
19.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Динамо М1 : 1Крылья Советов
29.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турКрылья Советов3 : 3Динамо М
05.03.2023МИР Российская Премьер-лига18-й турДинамо М1 : 0Крылья Советов
01.03.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Динамо М1 : 1Крылья Советов
23.02.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Крылья Советов2 : 1Динамо М
07.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турКрылья Советов0 : 2Динамо М
06.05.2022Россия - Премьер-Лига28-й турКрылья Советов5 : 2Динамо М
02.10.2021Россия - Премьер-Лига10-й турДинамо М0 : 1Крылья Советов
14.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й турДинамо М2 : 1
10.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й тур1 : 0Динамо М
09.08.2024Россия - МФЛ18-й тур2 : 0Динамо М
03.08.2024МИР Российская Премьер-лига3-й тур0 : 2Динамо М
02.08.2024Россия - МФЛ17-й турДинамо М3 : 3
14.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й турКрылья Советов0 : 3
11.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й турКрылья Советов2 : 0
09.08.2024Россия - МФЛ18-й тур4 : 0Крылья Советов
05.08.2024МИР Российская Премьер-лига3-й тур3 : 0Крылья Советов
02.08.2024Россия - МФЛ17-й турКрылья Советов4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит412
2 Динамо М49
3 Локомотив М49
4 ЦСКА47
5 Спартак М47
6 Пари Нижний Новгород46
7 Краснодар46
8 Оренбург45
9 Ростов45
10 Акрон44
11 Химки44
12 Рубин44
13
Стыковая зона
Крылья Советов43
14
Стыковая зона
Ахмат43
15
Зона вылета
Динамо Мх42
16
Зона вылета
Факел41

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