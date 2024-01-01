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Арминия - Ганновер-96 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Арминия
Ганновер-96

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Ганновер-96, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
22.04.2023Германия - Вторая Бундеслига29-й турАрминия1 : 3Ганновер-96
15.10.2022Германия - Вторая Бундеслига12-й турГанновер-962 : 0Арминия
23.02.2020Германия - Вторая Бундеслига23-й турАрминия1 : 0Ганновер-96
14.09.2019Германия - Вторая Бундеслига6-й турГанновер-960 : 2Арминия
25.02.2017Германия - Вторая Бундеслига22-й турГанновер-962 : 2Арминия
18.09.2016Германия - Вторая Бундеслига5-й турАрминия3 : 3Ганновер-96
23.05.2009Германия - Бундеслига34-й турАрминия2 : 2Ганновер-96
13.12.2008Германия - Бундеслига17-й турГанновер-961 : 1Арминия
15.03.2008Германия - Бундеслига24-й турГанновер-962 : 2Арминия
26.09.2007Германия - Бундеслига7-й турАрминия0 : 2Ганновер-96
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаАрминия1 : 1 3 : 4
12.08.2023Кубок Германии1-й раундАрминия2 : 2 4 : 1
06.06.2023Германия - Переходные матчи (2-3)Переходные матчи (2-3). 2-й матчАрминия1 : 2
02.06.2023Германия - Переходные матчи (2-3)Переходные матчи (2-3). 1-й матч4 : 0Арминия
28.05.2023Германия - Вторая Бундеслига34-й тур4 : 0Арминия
11.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й тур0 : 0Ганновер-96
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турГанновер-962 : 0
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й турГанновер-961 : 2
12.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й тур1 : 2Ганновер-96
05.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й турГанновер-963 : 2

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