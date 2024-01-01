Арминия - Ганновер-96 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Ганновер-96, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
|22.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
|15.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|23.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|14.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|25.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|18.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 3
|23.05.2009
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|13.12.2008
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|15.03.2008
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|26.09.2007
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 1
|06.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2