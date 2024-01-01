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Ноттингем Форест - Борнмут 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ноттингем Форест
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Борнмут, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Борнмут
Борнмут
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
40 Бразилия зщ Мурилло
43 Нигерия зщ Ола Айна
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
28 Бразилия пз Данило
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Бразилия вр Нето
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
25 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
14 Англия пз Алекс Скотт
16 Англия пз Маркус Таверньер
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
17 Колумбия нп Луис Синистерра
24 Гана нп Антуан Семеньо
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Андони Ираола
История личных встреч
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут1 : 1Ноттингем Форест
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест2 : 3Борнмут
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Борнмут1 : 1Ноттингем Форест
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест2 : 3Борнмут
03.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Борнмут1 : 0Ноттингем Форест
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ноттингем Форест1 : 2Борнмут
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ноттингем Форест0 : 0Борнмут
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Борнмут2 : 0Ноттингем Форест
25.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Ноттингем Форест2 : 1Борнмут
19.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Борнмут1 : 2Ноттингем Форест
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест2 : 3
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 3Ноттингем Форест
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест0 : 2
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
25.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1 5 : 4Борнмут
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Борнмут
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 2
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 3 : 0Борнмут
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лестер Сити00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Саутгемптон00
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур00
6 Вулверхэмптон00
7 Ливерпуль00
8 Вест Хэм Юнайтед00
9 Эвертон00
10 Борнмут00
11 Арсенал00
12 Кристал Пэлас00
13 Фулхэм00
14 Ипсвич Таун00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18
Зона вылета
Астон Вилла00
19
Зона вылета
Манчестер Юнайтед00
20
Зона вылета
Ньюкасл Юнайтед00

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