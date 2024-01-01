Ноттингем Форест - Борнмут 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Борнмут, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Борнмут
Борнмут
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|40
|зщ
|Мурилло
|43
|зщ
|Ола Айна
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|28
|пз
|Данило
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|14
|пз
|Алекс Скотт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|17
|нп
|Луис Синистерра
|24
|нп
|Антуан Семеньо
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Андони Ираола
История личных встреч
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|03.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|24.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|25.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|19.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лестер Сити
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Саутгемптон
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|6
|Вулверхэмптон
|0
|0
|7
|Ливерпуль
|0
|0
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|9
|Эвертон
|0
|0
|10
|Борнмут
|0
|0
|11
|Арсенал
|0
|0
|12
|Кристал Пэлас
|0
|0
|13
|Фулхэм
|0
|0
|14
|Ипсвич Таун
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0