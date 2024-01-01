Осасуна - Леганес 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
17 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Леганес, которое состоится 17 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Леганес
Леганес
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|23
|пз
|Абель Бретонес
|34
|пз
|Икер Муньос
|6
|пз
|Лукас Торро
|16
|пз
|Мой Гомес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Хуан Сориано
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|12
|зщ
|Валентин Розье
|15
|зщ
|Энрик Франкеса
|32
|пз
|Сейдуба Сиссе
|17
|пз
|Иван Неу
|21
|пз
|Роберто Лопес
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|17.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 1
|09.04.2017
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|21.11.2016
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|14.02.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|2 : 0
|12.09.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|2 : 1
|23.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|03.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 19-й тур
|2 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|1
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|0
|0
|7
|Севилья
|0
|0
|8
|Лас-Пальмас
|0
|0
|9
|Райо Вальекано
|0
|0
|10
|Осасуна
|0
|0
|11
|Эспаньол
|0
|0
|12
|Реал Сосьедад
|0
|0
|13
|Реал Мадрид
|0
|0
|14
|Барселона
|0
|0
|15
|Мальорка
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Вильярреал
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Алавес
|1
|0