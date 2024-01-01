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Осасуна - Леганес 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
17 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Осасуна
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Леганес, которое состоится 17 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Леганес
Леганес
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
28 Испания зщ Хорхе Эррандо
15 Испания зщ Рубен Пенья
23 Испания пз Абель Бретонес
34 Испания пз Икер Муньос
6 Испания пз Лукас Торро
16 Испания пз Мой Гомес
14 Испания пз Рубен Гарсия
17 Хорватия нп Анте Будимир
1 Испания вр Хуан Сориано
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
12 Франция зщ Валентин Розье
15 Испания зщ Энрик Франкеса
32 Гвинея пз Сейдуба Сиссе
17 Камерун пз Иван Неу
21 Испания пз Роберто Лопес
14 Сербия пз Дарко Брашанац
11 Испания нп Хуан Крус
9 Испания нп Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
Испания Висенте Морено
Испания Борха Саэс Хименес
История личных встреч
27.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Осасуна2 : 1Леганес
17.08.2019 Испания - Примера 1-й тур Леганес0 : 1Осасуна
09.04.2017 Испания - Примера 31-й тур Осасуна2 : 1Леганес
21.11.2016 Испания - Примера 12-й тур Леганес2 : 0Осасуна
14.02.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Леганес2 : 0Осасуна
12.09.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Осасуна2 : 1Леганес
23.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Леганес1 : 1Осасуна
03.01.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 19-й тур Осасуна2 : 1Леганес
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2Осасуна
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Осасуна1 : 1
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 4Осасуна
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Осасуна1 : 1
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 2 : 2Осасуна
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Леганес2 : 0
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 2 : 2Леганес
18.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Леганес2 : 1
12.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур 1 : 0Леганес
05.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур 1 : 2Леганес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта13
2
Лига чемпионов
Жирона11
3
Лига чемпионов
Хетафе11
4
Лига чемпионов
Атлетик Б11
5
Лига Европы
Бетис11
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес00
7 Севилья00
8 Лас-Пальмас00
9 Райо Вальекано00
10 Осасуна00
11 Эспаньол00
12 Реал Сосьедад00
13 Реал Мадрид00
14 Барселона00
15 Мальорка00
16 Атлетико М00
17 Вильярреал00
18
Зона вылета
Валенсия00
19
Зона вылета
Вальядолид00
20
Зона вылета
Алавес10

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