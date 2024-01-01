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Парма - Фиорентина 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
17 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Парма
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Фиорентина, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Фиорентина
Флоренция
31ЯпонияврДзион Судзуки
26ФранциязщВойо Кулибали
3ВенесуэлазщЙордан Осорио
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
14ИталиязщЭмануэле Валери
8АргентинапзНауэль Эстевес
10ИспанияпзАдриан Бернабе
98РумынияпзДеннис Ман
19ШвейцарияпзСимон Зом
28РумынияпзВалентин Михэйлэ
21ИталиянпАнтони Партипило
1ИталияврПьетро Терраччано
28АргентиназщЛукас Куарта
4ХорватиязщМарин Понграчич
3ИталиязщКристиано Бираги
2Бразилиязщ Додо
65ИталиязщФабьяно Паризи
МароккопзСофьян Амрабат
38ИталияпзРоландо Мандрагора
23ИталияпзАндреа Кольпани
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИталияФабио Пеккья
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
06.12.2023Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 2 4 : 1Парма
20.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиФиорентина1 : 1Парма
07.03.2021Италия - Серия А26-й турФиорентина3 : 3Парма
07.11.2020Италия - Серия А7-й турПарма0 : 0Фиорентина
05.07.2020Италия - Серия А30-й турПарма1 : 2Фиорентина
03.11.2019Италия - Серия А11-й турФиорентина1 : 1Парма
19.05.2019Италия - Серия А37-й турПарма1 : 0Фиорентина
26.12.2018Италия - Серия А18-й турФиорентина0 : 1Парма
18.05.2015Италия - Серия А36-й турФиорентина3 : 0Парма
06.01.2015Италия - Серия А17-й турПарма1 : 0Фиорентина
11.08.2024Кубок Италии1/32 финалаПарма0 : 1
10.05.2024Италия - Серия BСерия В. 38-й тур1 : 1Парма
05.05.2024Италия - Серия BСерия В. 37-й турПарма1 : 1
01.05.2024Италия - Серия BСерия В. 36-й тур1 : 1Парма
27.04.2024Италия - Серия BСерия В. 35-й турПарма4 : 0
02.06.2024Италия - Серия А29-й тур2 : 3Фиорентина
29.05.2024Лига конференцийФинал1 : 0 ДВФиорентина
23.05.2024Италия - Серия А38-й тур2 : 3Фиорентина
17.05.2024Италия - Серия А37-й турФиорентина2 : 2
13.05.2024Италия - Серия А36-й турФиорентина2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монца00
2
Лига чемпионов
Венеция00
3
Лига чемпионов
Аталанта00
4
Лига чемпионов
Кальяри00
5
Лига Европы
Эмполи00
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

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