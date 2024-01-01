Парма - Фиорентина 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
17 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Фиорентина, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Фиорентина
Флоренция
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|3
|зщ
|Йордан Осорио
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|21
|нп
|Антони Партипило
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|4
|зщ
|Марин Понграчич
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|2
|зщ
|Додо
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|пз
|Софьян Амрабат
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|06.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 1
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 3
|07.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|18.05.2015
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 0
|06.01.2015
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|4 : 0
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|29.05.2024
|Лига конференций
|Финал
|1 : 0 ДВ
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монца
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Венеция
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0