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Реймс - Лилль 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
17 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Реймс
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лилль, которое состоится 17 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Лилль
Лилль
94 Франция вр Йеванн Диуф
45 Франция зщ Теренс Куду
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
2 Кения зщ Джозеф Окуму
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
72 Гвинея пз Амаду Коне
6 Франция пз Валентен Атаньяна
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
17 Япония нп Кэито Накамура
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
4 Бразилия зщ Алешандро
18 Франция зщ Бафоде Диаките
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
8 Англия пз Анхель Гомес
22 Португалия пз Тьяго Сантос
10 Франция пз Реми Кабелла
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
02.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Реймс0 : 1Лилль
26.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Лилль1 : 2Реймс
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс1 : 0Лилль
02.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Лилль1 : 1Реймс
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Реймс2 : 1Лилль
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Лилль2 : 1Реймс
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Лилль2 : 1Реймс
30.08.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс0 : 1Лилль
01.09.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс2 : 0Лилль
07.04.2019 Франция - Лига 1 31-й тур Реймс1 : 1Лилль
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс2 : 1
15.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Реймс1 : 0
10.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 1Реймс
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 4 : 1Реймс
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Реймс1 : 2
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1 ДВЛилль
06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Лилль2 : 1
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лилль2 : 2
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 2Лилль
06.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Лилль3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Анже00
2
Лига чемпионов
Брест00
3
Лига чемпионов
Осер00
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс00
5
Лига Европы
Марсель00
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль00
7 Гавр00
8 Лион00
9 Монако00
10 Нант00
11 Ницца00
12 Реймс00
13 ПСЖ00
14 Страсбург00
15 Ренн00
16
Стыковая зона
Сент-Этьен00
17
Зона вылета
Тулуза00
18
Зона вылета
Монпелье00

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