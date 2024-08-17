Реймс - Лилль 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
17 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лилль, которое состоится 17 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Лилль
Лилль
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|45
|зщ
|Теренс Куду
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|72
|пз
|Амаду Коне
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|4
|зщ
|Алешандро
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Анхель Гомес
|22
|пз
|Тьяго Сантос
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Бруно Женезио
История личных встреч
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|02.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 1
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Осер
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Марсель
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|0
|0
|7
|Гавр
|0
|0
|8
|Лион
|0
|0
|9
|Монако
|0
|0
|10
|Нант
|0
|0
|11
|Ницца
|0
|0
|12
|Реймс
|0
|0
|13
|ПСЖ
|0
|0
|14
|Страсбург
|0
|0
|15
|Ренн
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|0
|0