01:12 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 августа
Свернуть список

Риу Аве - Фаренсе 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
17 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Риу Аве
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Фаренсе, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фаренсе
Фару
18 Бразилия вр Жонатан
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Joao Novais
17 Греция пз Мариус Врусаи
21 Португалия пз Жоау Граса
80 Германия нп Оле Польман
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
9 Бразилия нп Клэйтон
33 Португалия вр Рикарду Велью
3 Испания зщ Марко Морено
44 Бразилия зщ Лукас Африко
12 Бразилия зщ Талис Перейра
70 Португалия зщ Rivaldo
6 Бразилия пз Анжело Нето
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
21 Португалия пз Филипе Суареш
62 Алжир нп Mohamed Belloumi
77 Португалия нп Марко Матьяш
14 Испания нп Дарио Поведа
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Фаренсе1 : 1Риу Аве
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве3 : 4Фаренсе
13.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 3-й тур Риу Аве2 : 1Фаренсе
07.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Риу Аве2 : 0Фаренсе
25.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Фаренсе0 : 1Риу Аве
09.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 1Риу Аве
17.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1
11.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 2Риу Аве
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 1
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 1Риу Аве
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Фаренсе1 : 2
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Фаренсе1 : 3
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 0Фаренсе
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Фаренсе3 : 2
29.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 3Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту26
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг13
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан13
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара23
5 Морейренсе13
6 Витория Гимарайнш13
7 Боавишта13
8 Насьонал11
9 Эштрела11
10 Брага11
11 АВС11
12 Фаренсе10
13 Арока10
14 Каза Пия10
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Бенфика10
17
Зона вылета
Эшторил10
18
Зона вылета
Жил Висенте10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close