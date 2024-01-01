Риу Аве - Фаренсе 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
17 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Фаренсе, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фаренсе
Фару
|18
|вр
|Жонатан
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Joao Novais
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|21
|пз
|Жоау Граса
|80
|нп
|Оле Польман
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|9
|нп
|Клэйтон
|33
|вр
|Рикарду Велью
|3
|зщ
|Марко Морено
|44
|зщ
|Лукас Африко
|12
|зщ
|Талис Перейра
|70
|зщ
|Rivaldo
|6
|пз
|Анжело Нето
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|21
|пз
|Филипе Суареш
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
|77
|нп
|Марко Матьяш
|14
|нп
|Дарио Поведа
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|13.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|07.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|29.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|2
|3
|5
|Морейренсе
|1
|3
|6
|Витория Гимарайнш
|1
|3
|7
|Боавишта
|1
|3
|8
|Насьонал
|1
|1
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Брага
|1
|1
|11
|АВС
|1
|1
|12
|Фаренсе
|1
|0
|13
|Арока
|1
|0
|14
|Каза Пия
|1
|0
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Бенфика
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Жил Висенте
|1
|0