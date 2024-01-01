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Плимут Аргайл - Халл Сити 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Плимут Аргайл
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Халл Сити, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турПлимут Аргайл1 : 0Халл Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турХалл Сити1 : 1Плимут Аргайл
10.04.2021Англия - Первая лигаПервая лига. 41-й турПлимут Аргайл0 : 3Халл Сити
03.10.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 4-й турХалл Сити1 : 0Плимут Аргайл
14.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундПлимут Аргайл3 : 0
11.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур4 : 0Плимут Аргайл
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турПлимут Аргайл1 : 0Халл Сити
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур1 : 0Плимут Аргайл
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур3 : 0Плимут Аргайл
14.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундХалл Сити1 : 2
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турХалл Сити1 : 1
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турПлимут Аргайл1 : 0Халл Сити
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турХалл Сити3 : 3
24.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й тур2 : 3Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Уэнсдей13
2
Повышение
Бёрнли13
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс13
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион13
5
Плей-офф
Сандерленд13
6
Плей-офф
Оксфорд Юнайтед13
7 Уотфорд13
8 Мидлсбро13
9 Сток Сити13
10 Шеффилд Юнайтед11
11 Портсмут11
12 Лидс Юнайтед11
13 Бристоль Сити11
14 Халл Сити11
15 Миллуолл10
16 Ковентри Сити10
17 Суонси Сити10
18 Дерби Каунти10
19 Куинз Парк Рейнджерс10
20 Кардифф Сити10
21 Престон Норт Энд10
22
Зона вылета
Норвич Сити10
23
Зона вылета
Лутон Таун10
24
Зона вылета
Плимут Аргайл10

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