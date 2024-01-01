Плимут Аргайл - Халл Сити 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Халл Сити, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Тим Вальтер
История личных встреч
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|10.04.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 41-й тур
|0 : 3
|03.10.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 4-й тур
|1 : 0
|14.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 0
|11.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|4 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|3 : 0
|14.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 3
|24.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|3
| 2
Повышение
|Бёрнли
|1
|3
| 3
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|1
|3
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
| 5
Плей-офф
|Сандерленд
|1
|3
| 6
Плей-офф
|Оксфорд Юнайтед
|1
|3
|7
|Уотфорд
|1
|3
|8
|Мидлсбро
|1
|3
|9
|Сток Сити
|1
|3
|10
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|11
|Портсмут
|1
|1
|12
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|13
|Бристоль Сити
|1
|1
|14
|Халл Сити
|1
|1
|15
|Миллуолл
|1
|0
|16
|Ковентри Сити
|1
|0
|17
|Суонси Сити
|1
|0
|18
|Дерби Каунти
|1
|0
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
|20
|Кардифф Сити
|1
|0
|21
|Престон Норт Энд
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Норвич Сити
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|1
|0
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|1
|0