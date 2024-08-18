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Енисей - Сочи 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Красноярск, Россия), вместимость: 16100
18 Августа 2024 года в 10:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
Енисей
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Сочи, которое состоится 18 Августа 2024 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
12.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Енисей2 : 1Сочи
08.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Сочи2 : 1Енисей
19.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Енисей3 : 1Сочи
30.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Сочи1 : 0Енисей
10.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Сочи4 : 2Енисей
28.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Енисей2 : 1Сочи
16.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Сочи2 : 1Енисей
23.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Енисей1 : 1Сочи
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Енисей
05.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 1Енисей
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Енисей0 : 1
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0Енисей
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Енисей2 : 1
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Сочи2 : 1
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 1 : 1Сочи
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 2Сочи
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Сочи2 : 1
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Сочи1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т614
2
Повышение
Торпедо М612
3
Стыковая зона
Нефтехимик610
4
Стыковая зона
Урал510
5 Ротор610
6 Чайка59
7 Родина69
8 Сокол59
9 Алания68
10 Балтика67
11 Сочи57
12 КАМАЗ67
13 Енисей56
14 Тюмень54
15 СКА-Хабаровск64
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа53
18
Зона вылета
Шинник62

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