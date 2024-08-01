Лацио - Венеция 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
18 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Венеция, которое состоится 18 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Венеция
Венеция
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|5
|пз
|Матиас Весино
|20
|нп
|Лум Чауна
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|1
|вр
|Ессе Йоронен
|15
|зщ
|Джорджо Альтаре
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|33
|зщ
|Марин Шверко
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|21
|зщ
|Ричи Саградо
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|22
|пз
|Домен Чрнигой
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|10
|нп
|Николас Пьерини
|9
|нп
|Кристиан Гиткьяер
Главные тренеры
|Марко Барони
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|14.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 3
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|02.06.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 2-й матч
|1 : 0
|30.05.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 1-й матч
|0 : 0
|24.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|20.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|1
|1
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|1
|1
| 4
Лига чемпионов
|Дженоа
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Парма
|1
|1
|7
|Монца
|1
|1
|8
|Эмполи
|1
|1
|9
|Венеция
|0
|0
|10
|Аталанта
|0
|0
|11
|Кальяри
|0
|0
|12
|Лацио
|0
|0
|13
|Удинезе
|0
|0
|14
|Рома
|0
|0
|15
|Болонья
|0
|0
|16
|Наполи
|0
|0
|17
|Верона
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Ювентус
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Лечче
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Комо
|0
|0