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Лацио - Венеция 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
18 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Лацио
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Венеция, которое состоится 18 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Венеция
Венеция
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
3ИталиязщЛука Пеллегрини
8ФранцияпзМаттео Гендузи
5УругвайпзМатиас Весино
20ФранциянпЛум Чауна
14НидерландынпТейянни Нослин
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
1ФинляндияврЕссе Йоронен
15ИталиязщДжорджо Альтаре
30АвстриязщМихаэль Свобода
33ХорватиязщМарин Шверко
7ИталиязщФранческо Дзампано
21БельгиязщРичи Саградо
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
22СловенияпзДомен Чрнигой
11ИталияпзГаэтано Ористанио
10ИталиянпНиколас Пьерини
9ДаниянпКристиан Гиткьяер
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
14.03.2022Италия - Серия А29-й турЛацио1 : 0Венеция
22.12.2021Италия - Серия А19-й турВенеция1 : 3Лацио
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Лацио
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 3Лацио
26.05.2024Италия - Серия А38-й турЛацио1 : 1
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 1Лацио
12.05.2024Италия - Серия А36-й турЛацио2 : 0
11.08.2024Кубок Италии1/32 финала3 : 1Венеция
02.06.2024Италия - Серия BФинал. 2-й матчВенеция1 : 0
30.05.2024Италия - Серия BФинал. 1-й матч0 : 0Венеция
24.05.2024Италия - Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матчВенеция2 : 1
20.05.2024Италия - Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч0 : 1Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан11
2
Лига чемпионов
Интер М11
3
Лига чемпионов
Торино11
4
Лига чемпионов
Дженоа11
5
Лига Европы
Фиорентина11
6
Квалификация Лиги конференций
Парма11
7 Монца11
8 Эмполи11
9 Венеция00
10 Аталанта00
11 Кальяри00
12 Лацио00
13 Удинезе00
14 Рома00
15 Болонья00
16 Наполи00
17 Верона00
18
Зона вылета
Ювентус00
19
Зона вылета
Лечче00
20
Зона вылета
Комо00

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