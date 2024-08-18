Ренн - Лион 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
18 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лион, которое состоится 18 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Лион
Лион
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|8
|пз
|Батист Сантамария
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|28
|пз
|Глен Камара
|7
|пз
|Альберт Грёнбек
|11
|нп
|Людовик Блас
|10
|нп
|Амин Гуири
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Пьер Саж
История личных встреч
|26.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 4
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 1
|02.04.2019
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Анже
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осер
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|0
|0
|7
|Лион
|0
|0
|8
|Монако
|0
|0
|9
|Нант
|0
|0
|10
|Ницца
|0
|0
|11
|Страсбург
|0
|0
|12
|Ренн
|0
|0
|13
|Сент-Этьен
|0
|0
|14
|Тулуза
|0
|0
|15
|Монпелье
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Реймс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Гавр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|1
|0