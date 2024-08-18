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Ренн - Лион 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
18 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ренн
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лион, которое состоится 18 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Лион
Лион
30ФранцияврСтив Манданда
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
55НорвегиязщЛео Эстигор
4КамерунзщКристофер Ву
36ГаназщАлиду Сейду
8ФранцияпзБатист Сантамария
14ФранцияпзБенжамен Буриго
28ФинляндияпзГлен Камара
7ДанияпзАльберт Грёнбек
11ФранциянпЛюдовик Блас
10ФранциянпАмин Гуири
23БразилияврЛукас Перри
22АнголазщКлинтон Мата
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
37ГанапзЭрнест Нуама
6ФранцияпзМаксанс Какере
31СербияпзНеманья Матич
8ФранцияпзКорентин Толиссо
69ГрузиянпЖорж Микаутадзе
17АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
ФранцияЖюльен Стефан
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
26.01.2024Франция - Лига 119-й турЛион2 : 3Ренн
12.11.2023Франция - Лига 112-й турРенн0 : 1Лион
09.04.2023Франция - Лига 130-й турЛион3 : 1Ренн
16.10.2022Франция - Лига 111-й турРенн3 : 2Лион
13.03.2022Франция - Лига 128-й турЛион2 : 4Ренн
07.11.2021Франция - Лига 113-й турРенн4 : 1Лион
03.03.2021Франция - Лига 128-й турЛион1 : 0Ренн
09.01.2021Франция - Лига 119-й турРенн2 : 2Лион
15.12.2019Франция - Лига 118-й турЛион0 : 1Ренн
02.04.2019Кубок Франции1/2 финалаЛион2 : 3Ренн
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ренн2 : 0
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 1Ренн
12.05.2024Франция - Лига 133-й турРенн1 : 1
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур2 : 3Ренн
28.04.2024Франция - Лига 131-й турРенн4 : 5
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Лион
25.05.2024Кубок ФранцииФиналЛион1 : 2
19.05.2024Франция - Лига 134-й турЛион2 : 1
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур0 : 1Лион
06.05.2024Франция - Лига 132-й тур3 : 4Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
ПСЖ13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Анже00
5
Лига Европы
Осер00
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс00
7 Лион00
8 Монако00
9 Нант00
10 Ницца00
11 Страсбург00
12 Ренн00
13 Сент-Этьен00
14 Тулуза00
15 Монпелье00
16
Стыковая зона
Реймс10
17
Зона вылета
Гавр10
18
Зона вылета
Брест10

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