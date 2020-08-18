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Меппен - Гамбург 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Хёнш Арена (Меппен, Германия), вместимость: 16500
18 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Меппен
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Меппен - Гамбург, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Хёнш Арена (Меппен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Меппен
Меппен
Гамбург
Гамбург
История личных встреч
08.08.2021Кубок Германии1-й раундМеппен0 : 1
08.08.2015Кубок Германии1-й раунд0 : 4
10.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й турГамбург1 : 1
02.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й тур1 : 2Гамбург
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й турГамбург4 : 1
10.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й тур1 : 0Гамбург
03.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й турГамбург1 : 0

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