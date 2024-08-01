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Динамо Бт - Самгурали 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 21-й тур
Динамо Бт
Самгурали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Самгурали, которое состоится 18 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самгурали0 : 1Динамо Бт
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Бт1 : 0Самгурали
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самгурали3 : 2Динамо Бт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Бт4 : 1Самгурали
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали1 : 1Динамо Бт
02.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Бт2 : 0Самгурали
12.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт1 : 2Самгурали
06.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самгурали3 : 0Динамо Бт
25.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Бт4 : 4Самгурали
10.04.2022 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали0 : 3Динамо Бт
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 1 : 1Динамо Бт
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Бт0 : 0
30.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Динамо Бт
24.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо Бт0 : 2
17.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Бт1 : 0
11.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур Самгурали0 : 1
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 1Самгурали
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Самгурали
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали1 : 3
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2144
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1938
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1933
4 Динамо Бт2033
5 Колхети-19132127
6 Динамо Тб2025
7 Самгурали2022
8
Стыковая зона
Гагра2121
9
Стыковая зона
Телави2119
10
Зона вылета
Самтредиа2011

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