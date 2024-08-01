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Динамо Мх - Ахмат 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
19 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Динамо Мх
Ахмат

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Ахмат, которое состоится 19 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо Мх1 : 1Ахмат
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 2 : 1Динамо Мх
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Динамо Мх
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх0 : 1
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Динамо Мх1 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мх
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 0Ахмат
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Ахмат
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 1 : 2Ахмат
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Ахмат0 : 5
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Ахмат2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит513
2 Динамо М512
3 Локомотив М512
4 Спартак М510
5 Краснодар59
6 Ростов58
7 ЦСКА57
8 Пари Нижний Новгород56
9 Химки55
10 Оренбург55
11 Акрон44
12 Рубин44
13
Стыковая зона
Крылья Советов53
14
Стыковая зона
Ахмат43
15
Зона вылета
Динамо Мх42
16
Зона вылета
Факел51

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