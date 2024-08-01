Динамо Мх - Ахмат 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
19 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Ахмат, которое состоится 19 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 5
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|5
|12
|4
|Спартак М
|5
|10
|5
|Краснодар
|5
|9
|6
|Ростов
|5
|8
|7
|ЦСКА
|5
|7
|8
|Пари Нижний Новгород
|5
|6
|9
|Химки
|5
|5
|10
|Оренбург
|5
|5
|11
|Акрон
|4
|4
|12
|Рубин
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|5
|3
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Динамо Мх
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|5
|1