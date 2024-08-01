Сабуртало - Самтредиа 19 Августа прямая трансляция
19 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Самтредиа, которое состоится 19 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|18.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 3
|04.12.2021
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|5 : 1
|29.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|19.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|15.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 3
|15.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|08.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|04.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|25.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|10.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 3
|05.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|28.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|21
|44
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|20
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|21
|34
|4
|Сабуртало
|19
|33
|5
|Колхети-1913
|21
|27
|6
|Динамо Тб
|21
|25
|7
|Самгурали
|21
|23
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|21
|21
| 9
Стыковая зона
|Телави
|21
|19
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|20
|11