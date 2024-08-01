01:22 ()
Свернуть список

Сабуртало - Самтредиа 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 21-й тур
Сабуртало
Самтредиа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Самтредиа, которое состоится 19 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самтредиа0 : 3Сабуртало
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 2Самтредиа
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Сабуртало0 : 0Самтредиа
26.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самтредиа0 : 0Сабуртало
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Сабуртало2 : 0Самтредиа
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самтредиа3 : 3Сабуртало
04.12.2021 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало5 : 1Самтредиа
29.09.2021 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самтредиа0 : 2Сабуртало
19.06.2021 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало4 : 0Самтредиа
15.04.2021 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самтредиа2 : 3Сабуртало
15.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Сабуртало
08.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Сабуртало0 : 1
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало1 : 1
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Сабуртало
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Сабуртало2 : 0
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур Самтредиа1 : 3
05.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 2 : 1Самтредиа
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Самтредиа2 : 2
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 0 : 0Самтредиа
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Самтредиа0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2144
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2041
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт2134
4 Сабуртало1933
5 Колхети-19132127
6 Динамо Тб2125
7 Самгурали2123
8
Стыковая зона
Гагра2121
9
Стыковая зона
Телави2119
10
Зона вылета
Самтредиа2011

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close