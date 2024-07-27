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Челси - Серветт 22 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
22 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Челси
Серветт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Серветт, которое состоится 22 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Швейцария Томас Хеберли
История личных встреч
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Челси0 : 2
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Челси1 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Челси
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 2Челси
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Челси1 : 4
15.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Серветт1 : 2
11.08.2024 Швейцария — Суперлига 4-й тур Серветт0 : 6
08.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Серветт
03.08.2024 Швейцария — Суперлига 3-й тур 3 : 1Серветт
28.07.2024 Швейцария — Суперлига 2-й тур Серветт3 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Вележ
Интер Клуб Эскальдес
1 : 1 5 : 1
Ауда
Б-36 Торсхавн
2 : 0 0 : 1
Шяуляй
Левадия
0 : 2 0 : 0
Актобе
Сараево
0 : 1 2 : 3 4 : 3
Малишева
Будучность
1 : 0 3 : 0
Лиепая
Викингур Г
1 : 1 2 : 0
Браво
Коннас Куэй
0 : 1 0 : 2 ДВ
Мэгпис
Дерри Сити
2 : 0 2 : 1 ДВ
Ноа
Шкендия
2 : 0 1 : 2
Калев
Урарту
1 : 2 2 : 0
Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
0 : 1 2 : 0
Флориана
Тре Пенне
3 : 1 1 : 1
ВПС
Жальгирис
1 : 2 1 : 0
Команда12
УНА Штрассен
КуПС
0 : 0 5 : 0
Торпедо Кт
Тирана
1 : 1 0 : 1
Торпедо-БелАЗ
Милсами
2 : 4 0 : 0
Карнарвон Таун
Крузейдерс
2 : 0 3 : 1 7 : 8
Партизани
Марсашлокк
1 : 1 1 : 2
Бала Таун
Пайде
1 : 2 1 : 1 ДВ
Тиквеш
Брейдаблик
3 : 2 3 : 1
Шелбурн
Сент-Джозефс
2 : 1 1 : 1
Морнар
Динамо Тб
2 : 1 1 : 1
Ла Фиорита
Ислочь
0 : 1 0 : 1 2 : 4
Валур
Влажния
2 : 2 0 : 4
Стьярнан
Линфилд
2 : 0 3 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Балкани
Хамрун Спартанс
0 : 0 0 : 2
Дифферданж
Ордабасы
1 : 0 4 : 3 4 : 3
Виртус
Флора
0 : 0 5 : 2 ДВ
Струга
Пюник
2 : 1 3 : 1
Рига
Шлёнск
1 : 0 3 : 1
Динамо Бт
Дечич
0 : 2 0 : 0
АЕК Афины
Интер Клуб Эскальдес
4 : 3 0 : 4
Клифтонвилл
Ауда
1 : 2 2 : 0
КуПС
Тромсё
0 : 1 1 : 0
Милсами
Астана
1 : 1 1 : 0
Иберия 1999
Партизани
2 : 0 0 : 0
Ноа
Слима Уондерерс
7 : 0 0 : 0
Жальгирис
Пафос
2 : 1 3 : 0 ДВ
Мэгпис
Копенгаген
0 : 3 5 : 1
Млада-Болеслав
Трансинвест
2 : 0 0 : 1
Сумгаит
Фехервар
1 : 2 0 : 0
Ильвес
Аустрия В
2 : 1 4 : 3 4 : 5
Омония
Торпедо Кт
3 : 1 1 : 2
Гоу Эхед Иглс
Бранн
0 : 0 2 : 1
Зиря
ДАК 1904
4 : 0 1 : 2
Зимбру
Арарат-Армения
0 : 3 3 : 1
Днепр-1
Академия Пушкаша
0 : 3 Т 3 : 0 Т
Брондбю
Лапи
6 : 0 2 : 2
Баник Острава
Урарту
5 : 1 0 : 2
Цюрих
Шелбурн
3 : 0 0 : 0
Команда12
Флориана
Витория Гимарайнш
0 : 1 4 : 0
Олимпия Л
Полесье
2 : 0 1 : 2
Дюделанж
Хеккен
2 : 6 6 : 1
Юргорден
Прогресс Нидеркорн
3 : 0 1 : 0
Хапоэль Б-Ш
Черно море
0 : 0 1 : 2
Маккаби Х
Сабах
0 : 3 3 : 6 3 : 2
ЦСКА 1948
Будучность
1 : 0 1 : 1 ДВ
ЧФР Клуж
Неман
0 : 0 0 : 5
Истанбул Башакшехир
Ла Фиорита
6 : 1 0 : 4
Санкт-Галлен
Тобол
4 : 1 0 : 1
Гент
Викингур Г
4 : 1 0 : 3
Осиек
Левадия
5 : 1 0 : 1
Раднички К
Морнар
1 : 0 2 : 1 4 : 3
Пакш
АЕК Ларнака
3 : 0 0 : 2
Марибор
Университатя Кр
2 : 0 3 : 2
Сент-Патрикс
Вадуц
3 : 1 2 : 2
Валур
Сент-Миррен
0 : 0 4 : 1
Легия
Карнарвон Таун
6 : 0 0 : 5
Викингур Р
Эгнатия
0 : 1 0 : 2
Хайдук
ХБ Торсхавн
2 : 0 0 : 0
Зриньски
Браво
0 : 1 1 : 3
Сараево
Спартак Тр
0 : 0 3 : 0
Стьярнан
Пайде
2 : 1 4 : 0
Брейдаблик
Дрита
1 : 2 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Ноа
АЕК Афины
3 : 1 1 : 0
Пакш
Морнар
3 : 0 2 : 2
Копенгаген
Баник Острава
1 : 0 1 : 0 1 : 2
Хеккен
Пайде
6 : 1 1 : 1
Санкт-Галлен
Шлёнск
2 : 0 3 : 2
Ауда
Дрита
1 : 0 3 : 1 ДВ
Ордабасы
Пюник
0 : 1 1 : 0
Арарат-Армения
Академия Пушкаша
0 : 1 3 : 3
Иберия 1999
Истанбул Башакшехир
0 : 1 2 : 0
ХИК
Дечич
1 : 0 2 : 1 3 : 4
Млада-Болеслав
Хапоэль Б-Ш
1 : 1 2 : 4
Ильвес
Юргорден
1 : 1 3 : 1
Ружомберок
Хайдук
0 : 0 0 : 1
Силькеборг
Гент
2 : 2 3 : 2 ДВ
Омония
Фехервар
1 : 0 0 : 2
Команда12
Брондбю
Легия
2 : 3 1 : 1
Олимпия Л
Шериф
3 : 0 0 : 1
Цюрих
Витория Гимарайнш
0 : 3 2 : 0
ЦСКА 1948
Пафос
2 : 1 4 : 0 ДВ
Корвинул
Астана
1 : 2 6 : 1
Килмарнок
Тромсё
2 : 2 0 : 1
Ботев П
Зриньски
2 : 1 2 : 0
Маккаби П-Т
ЧФР Клуж
0 : 1 1 : 0
Осиек
Зиря
1 : 1 2 : 2 2 : 1
Балкани
Ларн
0 : 1 0 : 1 4 : 1
Викингур Р
Флора
1 : 1 1 : 2
Марибор
Войводина
2 : 1 1 : 0 2 : 4
Спартак Тр
Висла Кр
3 : 1 3 : 1 12 : 11
Сент-Миррен
Бранн
1 : 1 3 : 1
Сент-Патрикс
Сабах
1 : 0 0 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Ноа
Ружомберок
3 : 0 29.08
Витория Гимарайнш
Зриньски
3 : 0 29.08
Легия
Дрита
22.0829.08
Млада-Болеслав
Пакш
22.0829.08
Пюник
Целе
22.0829.08
Паневежис
ТНС
22.0829.08
Хеккен
Хайденхайм
22.0829.08
Бранн
Астана
22.0829.08
Копенгаген
Килмарнок
22.0829.08
Юргорден
Марибор
22.0829.08
Омония
Зиря
22.0829.08
ЧФР Клуж
Пафос
22.0829.08
Команда12
Фиорентина
Академия Пушкаша
22.0829.08
Кривбасс
Бетис
22.0829.08
Риека
Олимпия Л
22.0829.08
Викингур Р
Унио Эспортива Санта-Колома
22.0829.08
Партизан
Гент
22.0828.08
Висла Кр
Серкль Брюгге
22.0829.08
КИ Клаксвик
ХИК
22.0829.08
Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир
22.0828.08
Санкт-Галлен
Трабзонспор
22.0829.08
Линкольн
Ларн
22.0829.08
Ланс
Панатинаикос
22.0829.08
Челси
Серветт
22.0829.08

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