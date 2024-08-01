Сельта - Валенсия 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
23 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Валенсия, которое состоится 23 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Иван Вильяр
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|28
|пз
|Дамиан Родригес
|8
|пз
|Фран Бельтран
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|16
|пз
|Диего Лопес
|11
|нп
|Рафаэль Мир
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Рубен Бараха
История личных встреч
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 2
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|21.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|05.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|19.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 1
|01.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 6 : 5
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вальядолид
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Севилья
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лас-Пальмас
|1
|1
|7
|Атлетико М
|1
|1
|8
|Вильярреал
|1
|1
|9
|Жирона
|1
|1
|10
|Леганес
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Атлетик Б
|1
|1
|13
|Осасуна
|1
|1
|14
|Бетис
|1
|1
|15
|Реал Мадрид
|1
|1
|16
|Мальорка
|1
|1
|17
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эспаньол
|1
|0