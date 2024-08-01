01:28 ()
Свернуть список

Сельта - Валенсия 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
23 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Сельта
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Валенсия, которое состоится 23 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Валенсия
Валенсия
1 Испания вр Иван Вильяр
22 Испания зщ Хавьер Манкильо
2 Швеция зщ Карл Старфельт
24 Испания зщ Карлос Домингес
3 Испания зщ Оскар Мингеса
28 Испания пз Дамиан Родригес
8 Испания пз Фран Бельтран
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
30 Испания нп Уго Альварес
10 Испания нп Яго Аспас
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
3 Испания зщ Кристьян Москера
24 Испания зщ Ярек Гонсёровски
21 Испания зщ Хесус Васкес
10 Португалия пз Андре Алмейда
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
16 Испания пз Диего Лопес
11 Испания нп Рафаэль Мир
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 2Валенсия
17.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Валенсия1 : 3Сельта
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Валенсия0 : 0Сельта
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Сельта1 : 2Валенсия
17.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Валенсия3 : 0Сельта
21.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Валенсия2 : 0Сельта
05.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Сельта1 : 2Валенсия
20.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Валенсия2 : 0Сельта
19.09.2020 Испания - Примера 2-й тур Сельта2 : 1Валенсия
01.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Валенсия1 : 0Сельта
16.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Сельта2 : 1
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 6 : 5Сельта
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 2Валенсия
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Сельта
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Сельта2 : 1
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Валенсия1 : 2
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 2Валенсия
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Валенсия1 : 3
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Валенсия
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Валенсия0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
2
Лига чемпионов
Барселона13
3
Лига чемпионов
Сельта13
4
Лига чемпионов
Вальядолид13
5
Лига Европы
Севилья11
6
Квалификация Лиги конференций
Лас-Пальмас11
7 Атлетико М11
8 Вильярреал11
9 Жирона11
10 Леганес11
11 Хетафе11
12 Атлетик Б11
13 Осасуна11
14 Бетис11
15 Реал Мадрид11
16 Мальорка11
17 Реал Сосьедад10
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Валенсия10
20
Зона вылета
Эспаньол10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close