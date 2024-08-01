Слуцк - Витебск 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
23 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Витебск, которое состоится 23 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Витебск
Витебск
История личных встреч
|12.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|20.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|16.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|24.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|26.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 3
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|27.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 3
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 5
|16.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|02.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|17
|37
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|18
|36
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
|4
|Динамо-Брест
|18
|32
|5
|Витебск
|18
|29
|6
|Славия-Мозырь
|18
|27
|7
|Гомель
|18
|25
|8
|Слуцк
|18
|25
|9
|Арсенал
|18
|25
|10
|Ислочь
|18
|24
|11
|БАТЭ
|18
|20
|12
|Сморгонь
|17
|17
|13
|Нафтан
|16
|16
|14
|Минск
|17
|9
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|18
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|18
|-4