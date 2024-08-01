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Слуцк - Витебск 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
23 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Слуцк
Витебск

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Витебск, которое состоится 23 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Витебск
Витебск
История личных встреч
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Витебск2 : 0Слуцк
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск1 : 0Слуцк
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Витебск0 : 1Слуцк
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 2Витебск
20.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк1 : 2Витебск
16.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Витебск0 : 0Слуцк
24.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Витебск2 : 0Слуцк
11.04.2020 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк1 : 1Витебск
31.08.2019 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк3 : 0Витебск
26.04.2019 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Витебск2 : 2Слуцк
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 3Слуцк
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Слуцк1 : 0
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Слуцк
27.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 3Слуцк
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 5Слуцк
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Витебск0 : 0
09.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 2Витебск
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск2 : 1
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Витебск
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1737
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1836
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1832
5 Витебск1829
6 Славия-Мозырь1827
7 Гомель1825
8 Слуцк1825
9 Арсенал1825
10 Ислочь1824
11 БАТЭ1820
12 Сморгонь1717
13 Нафтан1616
14 Минск179
15
Зона вылета
Днепр М188
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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