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Арсенал - Ислочь 23 Августа прямая трансляция

23 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Арсенал
Ислочь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ислочь, которое состоится 23 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь0 : 2Арсенал
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Ислочь1 : 0Арсенал
17.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь2 : 1Арсенал
07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Арсенал1 : 3Ислочь
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Арсенал
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Арсенал3 : 1
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 4 : 1Арсенал
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3Арсенал
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 0
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Ислочь
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 3 : 2Ислочь
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 1Ислочь
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ислочь0 : 1 2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1737
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1836
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1832
5 Витебск1829
6 Славия-Мозырь1827
7 Гомель1825
8 Слуцк1825
9 Арсенал1825
10 Ислочь1824
11 БАТЭ1820
12 Сморгонь1717
13 Нафтан1616
14 Минск179
15
Зона вылета
Днепр М188
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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