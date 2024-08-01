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Шинник - Алания 24 Августа прямая трансляция

24 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Шинник
Алания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Алания, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
Россия Султан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Алания1 : 1Шинник
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Шинник3 : 3Алания
22.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Шинник0 : 1Алания
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Алания3 : 1Шинник
11.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Шинник0 : 1Алания
17.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Алания4 : 4Шинник
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Шинник0 : 0
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 0Шинник
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник0 : 2
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Шинник0 : 2
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 1Шинник
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Алания
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Алания0 : 1
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 3Алания
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Алания0 : 1
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 1Алания
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т715
2
Повышение
Урал613
3
Стыковая зона
Торпедо М612
4
Стыковая зона
Нефтехимик610
5 Сокол710
6 Ротор610
7 Родина69
8 Чайка69
9 Енисей69
10 Алания68
11 Балтика67
12 Сочи67
13 КАМАЗ67
14 Черноморец66
15 Уфа66
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск75
18
Зона вылета
Шинник62

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