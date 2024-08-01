Шинник - Алания 24 Августа прямая трансляция
24 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Алания, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Дмитрий Николаевич Черышев
|Султан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 3
|22.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 1
|11.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 1
|17.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|4 : 4
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 2
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 3
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|7
|15
| 2
Повышение
|Урал
|6
|13
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|6
|12
| 4
Стыковая зона
|Нефтехимик
|6
|10
|5
|Сокол
|7
|10
|6
|Ротор
|6
|10
|7
|Родина
|6
|9
|8
|Чайка
|6
|9
|9
|Енисей
|6
|9
|10
|Алания
|6
|8
|11
|Балтика
|6
|7
|12
|Сочи
|6
|7
|13
|КАМАЗ
|6
|7
|14
|Черноморец
|6
|6
|15
|Уфа
|6
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|7
|5
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Шинник
|6
|2