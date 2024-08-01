Саутгемптон - Ноттингем Форест 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ноттингем Форест, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|8
|пз
|Уильям Смоллбоун
|4
|пз
|Флинн Даунс
|7
|пз
|Джо Арибо
|9
|нп
|Адам Армстронг
|17
|нп
|Бен Бреретон Диас
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|30
|зщ
|Вилли Боли
|5
|зщ
|Мурилло
|34
|зщ
|Ола Айна
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|22
|пз
|Райан Йейтс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|26.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. Финал
|0 : 1
|17.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
|6
|Астон Вилла
|1
|3
|7
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|1
|10
|Борнмут
|1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|1
|12
|Ноттингем Форест
|1
|1
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|14
|Кристал Пэлас
|1
|0
|15
|Саутгемптон
|1
|0
|16
|Фулхэм
|1
|0
|17
|Челси
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|1
|0