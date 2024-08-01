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Саутгемптон - Ноттингем Форест 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Саутгемптон
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ноттингем Форест, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Англия вр Алекс Маккарти
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
5 Англия зщ Джек Стивенс
16 Япония зщ Юкинари Сугавара
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
8 Ирландия пз Уильям Смоллбоун
4 Англия пз Флинн Даунс
7 Нигерия пз Джо Арибо
9 Англия нп Адам Армстронг
17 Чили нп Бен Бреретон Диас
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
5 Бразилия зщ Мурилло
34 Нигерия зщ Ола Айна
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
22 Англия пз Райан Йейтс
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест4 : 3Саутгемптон
04.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Саутгемптон0 : 1Ноттингем Форест
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Саутгемптон
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Саутгемптон1 : 1
26.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. Финал 0 : 1Саутгемптон
17.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Саутгемптон3 : 1
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Саутгемптон
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ноттингем Форест1 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест2 : 3
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 3Ноттингем Форест
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
3
Лига чемпионов
Ливерпуль13
4
Лига чемпионов
Арсенал13
5
Лига Европы
Брентфорд13
6 Астон Вилла13
7 Манчестер Юнайтед13
8 Ньюкасл Юнайтед13
9 Тоттенхэм Хотспур11
10 Борнмут11
11 Лестер Сити11
12 Ноттингем Форест11
13 Вест Хэм Юнайтед10
14 Кристал Пэлас10
15 Саутгемптон10
16 Фулхэм10
17 Челси10
18
Зона вылета
Вулверхэмптон10
19
Зона вылета
Ипсвич Таун10
20
Зона вылета
Эвертон10

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