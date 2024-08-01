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Блэкберн Роверс - Оксфорд Юнайтед 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Блэкберн Роверс
Оксфорд Юнайтед

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
05.05.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 46-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Оксфорд Юнайтед
21.11.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 19-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 4Блэкберн Роверс
30.01.2016 Кубок Англии 1/16 финала Оксфорд Юнайтед0 : 3Блэкберн Роверс
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 2Блэкберн Роверс
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 6Блэкберн Роверс
09.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Блэкберн Роверс4 : 2
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 2Блэкберн Роверс
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
16.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 3 : 2Оксфорд Юнайтед
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 0
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0
06.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч 6 : 2Оксфорд Юнайтед
02.12.2023 Кубок Англии 2-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли26
2
Повышение
Сандерленд26
3
Плей-офф
Уотфорд26
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс24
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион24
6
Плей-офф
Бристоль Сити24
7 Суонси Сити23
8 Оксфорд Юнайтед23
9 Шеффилд Уэнсдей23
10 Ковентри Сити23
11 Мидлсбро23
12 Дерби Каунти23
13 Сток Сити23
14 Шеффилд Юнайтед22
15 Портсмут22
16 Лидс Юнайтед22
17 Халл Сити22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Норвич Сити21
20 Лутон Таун21
21 Плимут Аргайл21
22
Зона вылета
Миллуолл20
23
Зона вылета
Престон Норт Энд20
24
Зона вылета
Кардифф Сити20

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