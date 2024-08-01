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Сент-Этьен - Гавр 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
24 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Сент-Этьен
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Гавр, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Гавр
Гавр
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
38 Франция зщ Берес Овусу
35 Франция зщ Марванн Н'Зузи
11 Новая Зеландия пз Бенджамин Олд
10 Франция пз Флорьян Тардье
37 Франция пз Матис Амугу
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
18 Франция нп Матьё Кафаро
30 Франция вр Артур Десма
7 Венгрия зщ Лоик Него
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
27 Кот-д'Ивуар зщ Кристофер Опери
8 Марокко зщ Ясин Кехта
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
19 Франция пз Рассул Ндиайе
21 Франция пз Антуан Жужу
23 Франция пз Хосуэ Казимир
Главные тренеры
Франция Дидье Дигар
История личных встреч
18.03.2023 Франция - Лига 2 28-й тур Гавр2 : 2Сент-Этьен
20.08.2022 Франция - Лига 2 4-й тур Сент-Этьен0 : 6Гавр
13.05.2009 Франция - Лига 1 35-й тур Гавр2 : 4Сент-Этьен
06.12.2008 Франция - Лига 1 17-й тур Сент-Этьен2 : 0Гавр
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Сент-Этьен
02.06.2024 Франция - Переходные матчи Финал. 2-й матч 2 : 2 ДВСент-Этьен
30.05.2024 Франция - Переходные матчи Финал. 1-й матч Сент-Этьен2 : 1
24.05.2024 Франция - Переходные матчи 1/2 финала Сент-Этьен2 : 0
17.05.2024 Франция - Лига 2 38-й тур 2 : 1Сент-Этьен
16.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Гавр1 : 4
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Гавр0 : 6
02.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Гавр
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Гавр
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Гавр1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
ПСЖ13
3
Лига чемпионов
Ренн13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль13
5
Лига Европы
Осер13
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс13
7 Монако13
8 Страсбург11
9 Монпелье11
10 Нант11
11 Тулуза11
12 Ницца10
13 Анже10
14 Сент-Этьен10
15 Реймс10
16
Стыковая зона
Гавр10
17
Зона вылета
Лион10
18
Зона вылета
Брест10

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