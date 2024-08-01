Сент-Этьен - Гавр 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
24 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Гавр, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Гавр
Гавр
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|38
|зщ
|Берес Овусу
|35
|зщ
|Марванн Н'Зузи
|11
|пз
|Бенджамин Олд
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|37
|пз
|Матис Амугу
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
|18
|нп
|Матьё Кафаро
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|21
|пз
|Антуан Жужу
|23
|пз
|Хосуэ Казимир
Главные тренеры
|Дидье Дигар
История личных встреч
|18.03.2023
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|2 : 2
|20.08.2022
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|0 : 6
|13.05.2009
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 4
|06.12.2008
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|30.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|2 : 1
|24.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|1/2 финала
|2 : 0
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 6
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Осер
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|1
|3
|7
|Монако
|1
|3
|8
|Страсбург
|1
|1
|9
|Монпелье
|1
|1
|10
|Нант
|1
|1
|11
|Тулуза
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|0
|13
|Анже
|1
|0
|14
|Сент-Этьен
|1
|0
|15
|Реймс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Лион
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|1
|0