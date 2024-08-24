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Майнц - Унион 24 Августа прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
24 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
Майнц
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Унион, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Унион
Берлин
27ГерманияврРобин Центнер
31ГерманиязщДоминик Кор
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
5ГерманиязщМаксим Лайч
6ЯпонияпзКаисю Сано
18ГерманияпзНадим Амири
11ГерманияпзАрминдо Зиб
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
19ГерманиязщЯник Хаберер
6ГерманиязщРобин Госенс
8ГерманияпзРани Хедира
13ВенгрияпзАндраш Шефер
7БельгияпзЙорбе Вертессен
20СловакияпзЛасло Бенеш
17СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
07.02.2024Германия - Бундеслига18-й турМайнц1 : 1Унион
20.08.2023Германия - Бундеслига1-й турУнион4 : 1Майнц
04.02.2023Германия - Бундеслига19-й турУнион2 : 1Майнц
14.08.2022Германия - Бундеслига2-й турМайнц0 : 0Унион
26.02.2022Германия - Бундеслига24-й турУнион3 : 1Майнц
03.10.2021Германия - Бундеслига7-й турМайнц1 : 2Унион
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турМайнц1 : 0Унион
02.10.2020Германия - Бундеслига3-й турУнион4 : 0Майнц
27.05.2020Германия - Бундеслига28-й турУнион1 : 1Майнц
09.11.2019Германия - Бундеслига11-й турМайнц2 : 3Унион
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 3 ДВМайнц
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур1 : 3Майнц
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турМайнц3 : 0
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур1 : 1Майнц
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турМайнц1 : 1
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Унион
09.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Унион1 : 1
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турУнион2 : 1
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур3 : 2Унион
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турУнион3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер13
2
Лига чемпионов
Унион00
3
Лига чемпионов
Хольштайн00
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
5
Лига Европы
Хоффенхайм00
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург00
7 Аугсбург00
8 Вердер00
9 Вольфсбург00
10 Боруссия Д00
11 Айнтрахт Ф00
12 Бавария00
13 Майнц00
14 Бохум00
15 Штутгарт00
16
Стыковая зона
Хайденхайм00
17
Зона вылета
РБ Лейпциг00
18
Зона вылета
Боруссия М10

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