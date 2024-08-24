Майнц - Унион 24 Августа прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
24 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Унион, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Унион
Берлин
|27
|вр
|Робин Центнер
|31
|зщ
|Доминик Кор
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|5
|зщ
|Максим Лайч
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|11
|пз
|Арминдо Зиб
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|6
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Рани Хедира
|13
|пз
|Андраш Шефер
|7
|пз
|Йорбе Вертессен
|20
|пз
|Ласло Бенеш
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Бо Свенссон
История личных встреч
|07.02.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|02.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 3
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хольштайн
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|0
|0
|7
|Аугсбург
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Вольфсбург
|0
|0
|10
|Боруссия Д
|0
|0
|11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|12
|Бавария
|0
|0
|13
|Майнц
|0
|0
|14
|Бохум
|0
|0
|15
|Штутгарт
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|0
|0
| 17
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|1
|0