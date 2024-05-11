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Кёльн - Айнтрахт Б 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
24 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Кёльн
Айнтрахт Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Айнтрахт Б, которое состоится 24 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
АвстрияГерхард Штрубер
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
18.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 3 ДВКёльн
10.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й тур2 : 2Кёльн
02.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турКёльн1 : 2
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур4 : 1Кёльн
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турКёльн3 : 2
19.08.2024Кубок Германии1/32 финалаАйнтрахт Б1 : 4
11.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й турАйнтрахт Б1 : 3
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й тур5 : 1Айнтрахт Б
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур5 : 0Айнтрахт Б
12.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турАйнтрахт Б1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-9637
2
Повышение
Карлсруэ37
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 0726
4 Гройтер Фюрт24
5 Магдебург24
6 Фортуна24
7 Кайзерслаутерн24
8 Гамбург34
9 Шальке-0423
10 Нюрнберг23
11 Ян23
12 Эльверсберг32
13 Кёльн21
14 Герта21
15 Пройссен Мюнстер21
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9820
18
Зона вылета
Айнтрахт Б20

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